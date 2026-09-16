我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳女將失禁奪冠後 北京HYROX道歉退費

美8月零售銷售火燙 升幅超預期 美股期指漲

32樓拋磚砸死北京28歲女律師 男被處死 受害家屬續索賠

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
被害人婁某。(取材自蓬勃新聞)
被害人婁某。(取材自蓬勃新聞)

一名北京女律師婁某2023年6月在經過長春紅旗街萬達商場附近，遭32樓高空拋下的磚頭擊中身亡，事後婁某家屬繼續提起民事訴訟，向相關單位及企業索賠200餘萬元（人民幣，下同），法院庭審後宣布將擇期宣判。經調查，拋磚男周某此前就曾多次拋物，周某也已於2024年10月被執行死刑

蓬勃新聞報導，2023年6月22日晚間，周某在長春紅旗街一處公寓32樓樓道窗戶及樓頂天台，先後向下方人群投擲八塊磚頭，其中一塊擊中途經夜市的28歲北京女律師婁某，導致她死亡。此前6月17日下午及晚間，周某也曾從同一公寓3310室窗戶投擲兩桶桶裝水及三罐未開封可樂，造成兩人受傷。

2023年12月13日，長春市中級人民法院判處周某死刑，並責令賠償被害人家屬4萬餘元。2024年10月21日，最高人民法院核准周某死刑，立即執行。周某此前被鑑定案發時無精神病，具有完全刑事責任能力。

2026年9月10日，長春市朝陽區人民法院開庭審理案件民事部分。婁某父母作為原告，向大連萬達集團、萬達商業管理集團長春分公司、長春國信謙誠物業服務有限公司、中食地標（長春）公司等相關方提起訴訟，要求賠償死亡賠償金、喪葬費、被扶養人生活費及精神損害慰問金等，共計200餘萬元。法院宣布擇期宣判。

婁某姊姊表示，周某案發前已有多次高空拋物行為，家屬因此繼續追究相關方民事責任。此前判決認定，萬達、國信物業及夜市管理經營方合計承擔40%責任，其中萬達15%、國信物業20%、夜市管理方5%。

判決書指出，國信物業作為公寓及天台直接管理人，存在天台防護網缺陷未整改、裝修磚頭違規堆放未制止、公寓人員進出無管控等情況，在此前兩次拋物後也未採取有效防範措施，因此承擔20%補充賠償責任。

萬達物業公司作為廣場管理人與出租人，明知樓上存在拋物風險，卻未設置安全警示標識，也未行使暫停經營、調整位置或要求撤離等權限，因此承擔15%補充賠償責任。

中食地標（長春）公司為夜市經營主體，法院認定其負有經營範圍內的即時性風險警示義務，但沒有公寓建築管理權，也無權對廣場進行物理改造或採取高空防護措施，因此承擔5%補充賠償責任。家屬表示，萬達方面賠償款已支付完畢，物業及夜市方面仍在協調賠償資金。

精華 FAQ

  • 她在2023年6月22日晚經過長春紅旗街萬達商場附近夜市時，遭32樓拋下的磚頭擊中身亡。涉案男子周某事後被查出曾多次高空拋物，並已於2024年10月被執行死刑。

  • 婁某父母以原告身分，向大連萬達集團、萬達商業管理集團長春分公司、長春國信謙誠物業服務有限公司，以及中食地標（長春）公司等提告，請求賠償死亡賠償金、喪葬費、扶養費與精神撫慰金等共200餘萬元。

  • 法院認為國信物業未改善天台防護網缺陷、未制止違規堆放磚頭，且在前次拋物後未有效防範；萬達方明知有風險卻未設警示或採取停業等措施；夜市經營方則未盡即時風險警示義務，因此分別承擔15%、20%、5%補充賠償責任。

死刑

上一則

澳女將失禁奪冠後 北京HYROX道歉 退費給受影響選手

延伸閱讀

劉曉慶二審敗訴 被法院認證欠330萬 賴帳6年手法曝光

劉曉慶二審敗訴 被法院認證欠330萬 賴帳6年手法曝光
中國41歲單身女病逝 房產收歸國有

中國41歲單身女病逝 房產收歸國有
前溫莎市長福波利性侵7女 判賠1260萬美元

前溫莎市長福波利性侵7女 判賠1260萬美元
上海男女肢體衝突 男獲不起訴反天價索賠14兆美元 下場曝光

上海男女肢體衝突 男獲不起訴反天價索賠14兆美元 下場曝光

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一台灣。（取材自中評社）

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

2026-09-13 02:31
中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元，平均回收期71.9天，小微企業資金周轉壓力也隨之升高。(新華社)

中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

2026-09-13 11:12

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元