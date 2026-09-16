32樓拋磚砸死北京28歲女律師 男被處死 受害家屬續索賠

被害人婁某。(取材自蓬勃新聞)

一名北京女律師婁某2023年6月在經過長春紅旗街萬達商場附近，遭32樓高空拋下的磚頭擊中身亡，事後婁某家屬繼續提起民事訴訟，向相關單位及企業索賠200餘萬元（人民幣，下同），法院庭審後宣布將擇期宣判。經調查，拋磚男周某此前就曾多次拋物，周某也已於2024年10月被執行死刑 。

蓬勃新聞報導，2023年6月22日晚間，周某在長春紅旗街一處公寓32樓樓道窗戶及樓頂天台，先後向下方人群投擲八塊磚頭，其中一塊擊中途經夜市的28歲北京女律師婁某，導致她死亡。此前6月17日下午及晚間，周某也曾從同一公寓3310室窗戶投擲兩桶桶裝水及三罐未開封可樂，造成兩人受傷。

2023年12月13日，長春市中級人民法院判處周某死刑，並責令賠償被害人家屬4萬餘元。2024年10月21日，最高人民法院核准周某死刑，立即執行。周某此前被鑑定案發時無精神病，具有完全刑事責任能力。

2026年9月10日，長春市朝陽區人民法院開庭審理案件民事部分。婁某父母作為原告，向大連萬達集團、萬達商業管理集團長春分公司、長春國信謙誠物業服務有限公司、中食地標（長春）公司等相關方提起訴訟，要求賠償死亡賠償金、喪葬費、被扶養人生活費及精神損害慰問金等，共計200餘萬元。法院宣布擇期宣判。

婁某姊姊表示，周某案發前已有多次高空拋物行為，家屬因此繼續追究相關方民事責任。此前判決認定，萬達、國信物業及夜市管理經營方合計承擔40%責任，其中萬達15%、國信物業20%、夜市管理方5%。

判決書指出，國信物業作為公寓及天台直接管理人，存在天台防護網缺陷未整改、裝修磚頭違規堆放未制止、公寓人員進出無管控等情況，在此前兩次拋物後也未採取有效防範措施，因此承擔20%補充賠償責任。

萬達物業公司作為廣場管理人與出租人，明知樓上存在拋物風險，卻未設置安全警示標識，也未行使暫停經營、調整位置或要求撤離等權限，因此承擔15%補充賠償責任。

中食地標（長春）公司為夜市經營主體，法院認定其負有經營範圍內的即時性風險警示義務，但沒有公寓建築管理權，也無權對廣場進行物理改造或採取高空防護措施，因此承擔5%補充賠償責任。家屬表示，萬達方面賠償款已支付完畢，物業及夜市方面仍在協調賠償資金。