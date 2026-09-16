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北京白富美被拐賣山東26年「成了瘋婦」 相關報導被刪

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孫美華被拐26年，長期生活於山東菏澤曹縣，直到近日在網友協助下，終於被尋回。圖為...
孫美華被拐26年，長期生活於山東菏澤曹縣，直到近日在網友協助下，終於被尋回。圖為她兩個階段對比圖。（翻攝自X平台）

走失26年的北京女子孫美華，今年9月8日在網友協助下確認身分，由親哥哥從山東曹縣接回北京。如今的孫美華出現精神問題，而當年苦苦等待她回家的父母早已離世。

綜合媒體報導，現年58歲的孫美華出身北京知識家庭，年輕時皮膚白皙，住在北京二環附近，曾學習芭蕾舞、交誼舞，也能說流利英語。26年前她從家中外出後失蹤，家人報警並四處尋找，始終沒有消息。

今年4月，微博博主「初心」在山東農村協助另一名精神異常女子尋親時，發現生活在當地的孫美華。5月，「初心」在小紅書發布影片尋親，引起網友注意。孫美華雖然言語混亂，且已帶有山東口音，但她仍會說外貿專業術語、講英語、寫一手好字，不似普通村婦。

網友隨後協助尋找身分，博主取得孫美華身分證並採集DNA，最終確認身分，找到她在北京的親哥哥。據稱孫美華生於1958年，是土生土長的北京人，曾從事外貿行業。如今面容枯槁、身形佝僂，與年輕時判若兩人。

據網路影片描述，孫美華當地被稱為「龍嬸」，長期與「龍叔」生活，疑似曾遭禁錮及虐待，精神狀況逐漸惡化。

孫美華近日被哥哥接回北京安頓，事件本該暫告一段落，但又有案外案。孫美華的姊姊指控哥哥虐待孫美華，當年甚至默許孫美華被拐賣。

事件曝光後，中國部分媒體曾刊登相關報導，但其後陸續出現404或無法查閱情況。由於刪文原因尚未獲官方說明，網友因而質疑消息遭限流或封刪。

孫美華尋親成功，也再次引發對中國人口失聯、拐賣及受害者後續安置問題的關注。

2022年農曆新年前夕，徐州「八孩母親」、「栓狗鍊的女人」事件震驚中國社群，農村婦人「小花梅」（楊慶俠）被丈夫董志民用狗鍊栓在破屋內囚禁，前後還生養了8名子女，相關影片透過抖音、微博流傳後立刻引爆中國輿論的話題。

精華 FAQ

  • 她在山東農村被微博博主「初心」發現後，透過影片尋親引起網友協助，再由取得身分證與採集DNA比對，最終確認身分，並找到在北京的親哥哥。

  • 她雖被哥哥接回北京安頓，但已出現精神問題，外貌與健康狀況也明顯惡化；網路影片更指她疑似長期遭禁錮與虐待，讓外界十分關注。

  • 除了失蹤與拐賣本身，孫美華姊姊還指控哥哥曾虐待她、甚至默許拐賣，加上多家媒體相關報導出現404或無法查閱，因而引發限流封刪質疑。

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