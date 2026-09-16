滬商被騙1400萬 9人詐團中6人是演員 老總豪宅全是假

上海警方偵破一起詐騙案，詐團九名成員中竟有六人是專業演員。(央視截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 上海鋼材商錢姓男子半年內被假老總團隊騙走1400多萬元，警方查出9名嫌犯中有6人是演員，整起豪宅飯局與匯票騙局全靠偽造與租賃包裝。

中國演藝圈現在的景氣究竟有多差？央視新聞報導，上海松江一名從事鋼材生意的錢姓男子，短短半年內遭詐騙人民幣1400多萬元（約208萬美元）。案件偵破後警方發現，九名犯罪嫌疑人中，竟有六人是專業演員。這六名演員都是被人花錢請來，專門給錢姓男子演一場戲。

2025年12月，錢姓男子通過朋友認識了「李總」。因為是朋友介紹，錢姓男子對「李總」的身分從未有過懷疑。朋友告訴他，李總手裡有幾張銀行承兌匯票著急出手，但因金額太大，一個人拿不下來。

警方事後調查，那兩張所謂的高額承兌匯票，實際上是犯罪嫌疑人李某（即「李總」）找人用修圖軟體做出來的誘餌，之後詐團就安排一場接著一場的圈錢大戲。

「李總」首先以鋼鐵公司「殷總」以解凍卡片為由借走80萬元；再由手握鋼材資源的「蔣總」索要150萬元好處費；接著以轉手廠房補足定金為由騙取400萬元，並安排62歲曾留學日本的演員萬某扮演「日本買家」現身飯局打消疑慮。

此後，詐騙集團 又虛構「李大姐」擺平兒子婚外情封口費借走470萬元，並以貸款到期等藉口陸續索要309萬元。短短半年，共騙走錢男子1400多萬元。

警方調查指出，「李總」本名李某且有詐騙前科，現場展示的匯票與銀行App餘額均為修圖工具製作，幾位老總開的豪車也皆為租賃。涉案演員萬某供稱，近年拍戲機會減少、生活拮缺，才接下「生活演員」訂單，未料竟成詐騙幫兇。

上海市公安局松江分局刑偵支隊民警許海峰表示，這幾個老總開的豪車都是租來的，而且租金都還沒有結清。這起精心編排的豪宅 飯局詐騙案，全案已由警方深入偵辦中。