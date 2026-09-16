中殺人犯逃泰30多年 被捕時擁17房價值302萬美元

泰國警方逮捕嫌犯。(取材自揚子晚報)

AI摘要 文章摘要整理： 涉嫌1990年浙江故意殺人的朱志山逃往泰國30多年，花5萬泰銖取得身分後在當地經商置產，最終遭泰國警方逮捕並撤銷國籍。

5萬泰銖(約1萬人民幣、1501美元)買身分、藏匿30多年，坐擁17套房產，浙江命案逃犯在泰國 偽裝成富商，終被跨國抓捕

泰國警方與內政部 相關部門13日在春武里府邦拉蒙縣農普魯鎮一處住宅內，逮捕現年67歲的中國男子朱志山（Zhu Zhishan，化名蘇查·蘇拉猜）。逮捕依據芭達雅省級法院第509/2569號通緝令，其涉嫌向政府官員作虛假陳述及提交虛假文件以獲取泰國身分證。

揚子晚報報導，據泰國警方通報，中國方面通過泰國外交部請求協助調查並引渡朱志山。其涉嫌於1990年1月19日在浙江省台州市實施故意殺人。案發後，朱志山逃離中國，經緬甸進入泰國，在當地藏匿30多年。2020年，國際刑警組織曾發布紅色通緝令。調查顯示，朱志山於2001年非法獲得泰國國籍登記，並於當年11月1日首次辦理泰國身分證。審訊中，他承認支付約5萬泰銖獲取該證件。

取得泰國身分後，朱志山長期以泰國人身分生活。初期從事導遊及旅遊業，後定居芭達雅，經營旅遊相關業務，關聯多家公司，包括酒店、餐廳、咖啡店等，註冊資本合計超過8900萬泰銖(約1793萬人民幣、267萬美元)。他與一名中國女子結婚，育有一對雙胞胎子女。

泰國警方進一步查明，他在邦拉蒙縣持有17處不動產，總價值超過1億泰銖(約2039萬人民幣、302.6萬美元)，另有多輛汽車和摩托車。嫌疑人未激烈反抗，之後被帶往邦拉蒙警察局進一步調查。其泰國公民身分與戶籍已正式撤銷。泰國皇家警察表示，將依照法律程序處理中方提出的引渡請求。

朱志山被捕畫面。(取材自揚子晚報)