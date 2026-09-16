河北老婦入冰棺後 隔天睜眼「復活」 無法吃喝2天亡

河北七旬老太入冰棺後竟睜眼「復活」。示意圖。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 河北河間一名患重病的七旬婦女被放入冰棺後疑似「復活」，家屬在她甦醒兩天後仍無法進食，最終再次去世並於13日安葬。

近日，河北滄州河間市留古寺鎮一村莊有七旬老太太「死而復活」的消息在網上傳開。據知情人士14日表示，冰棺調的是冷藏保鮮模式，老人入冰棺後又睜眼復活，甦醒後無法吃喝，堅持了兩天後去世，13日已安葬。

綜合極目新聞、健康時報報導，一名河北網友13日在社交平台發文稱，一名親戚去世後被放入冰棺，隔日又出現生命跡象，甦醒兩天後再次去世。消息引發網友關注，也有人質疑事件真實性。但評論區確實有多位網友表示，「剛去你村拉貨，聽村民們說了」、「這個不假，十里八村都知道了」。

該河北網友表示，老人是河間市留古寺鎮某村人，年過七旬，患腦血栓十多年，並有其他重疾。老人8日晚被家屬放入冰棺，9日傍晚，兒媳聽到冰棺內傳出聲音。11日下午，家屬探望時，老人仍能睜眼，但已無法吃喝，當晚又接到老人去世的消息。

報導指出，當地村民14日稱，雖未親眼見到，但聽村內人士提及此事。村幹部14日則證實老人曾患癌症，因病情擴散無法治療，家人將其送回家中。老人此前出現「沒氣」的情況，家屬將其放入冰棺後，因冰棺設定為冷藏模式，並未將身體凍硬，之後發現老人仍有生命跡象，便將其抬出，兩天後才去世。

據報導，臨床死亡與生物學死亡有所不同，臨床死亡時，人的呼吸和心跳可能極其微弱，容易被誤認為死亡。醫學上判斷死亡需經嚴格檢查，包括確認頸動脈搏動、觀察自主呼吸及瞳孔變化、皮膚是否出現青紫，以及透過心電圖確認心臟活動情況。