我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心梗中年才爆發？醫曝3大元凶「恐20歲就埋禍根」：沒感覺最危險

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

河北老婦入冰棺後 隔天睜眼「復活」 無法吃喝2天亡

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
河北七旬老太入冰棺後竟睜眼「復活」。示意圖。（取材自微博）
河北七旬老太入冰棺後竟睜眼「復活」。示意圖。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

河北河間一名患重病的七旬婦女被放入冰棺後疑似「復活」，家屬在她甦醒兩天後仍無法進食，最終再次去世並於13日安葬。

近日，河北滄州河間市留古寺鎮一村莊有七旬老太太「死而復活」的消息在網上傳開。據知情人士14日表示，冰棺調的是冷藏保鮮模式，老人入冰棺後又睜眼復活，甦醒後無法吃喝，堅持了兩天後去世，13日已安葬。

綜合極目新聞、健康時報報導，一名河北網友13日在社交平台發文稱，一名親戚去世後被放入冰棺，隔日又出現生命跡象，甦醒兩天後再次去世。消息引發網友關注，也有人質疑事件真實性。但評論區確實有多位網友表示，「剛去你村拉貨，聽村民們說了」、「這個不假，十里八村都知道了」。

該河北網友表示，老人是河間市留古寺鎮某村人，年過七旬，患腦血栓十多年，並有其他重疾。老人8日晚被家屬放入冰棺，9日傍晚，兒媳聽到冰棺內傳出聲音。11日下午，家屬探望時，老人仍能睜眼，但已無法吃喝，當晚又接到老人去世的消息。

報導指出，當地村民14日稱，雖未親眼見到，但聽村內人士提及此事。村幹部14日則證實老人曾患癌症，因病情擴散無法治療，家人將其送回家中。老人此前出現「沒氣」的情況，家屬將其放入冰棺後，因冰棺設定為冷藏模式，並未將身體凍硬，之後發現老人仍有生命跡象，便將其抬出，兩天後才去世。

據報導，臨床死亡與生物學死亡有所不同，臨床死亡時，人的呼吸和心跳可能極其微弱，容易被誤認為死亡。醫學上判斷死亡需經嚴格檢查，包括確認頸動脈搏動、觀察自主呼吸及瞳孔變化、皮膚是否出現青紫，以及透過心電圖確認心臟活動情況。

精華 FAQ

  • 事件先由一名河北網友在社交平台發文引起關注，稱親戚死後被放入冰棺，隔日又出現生命跡象。貼文迅速傳開，並引來不少村民與網友留言佐證。

  • 據村幹部與知情人士說法，老人長期患病且病情嚴重，家屬以為已無氣息才將其放入冰棺。因冰棺僅是冷藏模式，身體未凍硬，之後家屬聽到聲音並發現她仍睜眼。

  • 報導指出，臨床死亡和生物學死亡不同，前者可能出現呼吸、心跳極微弱而被誤認死亡。醫師通常要確認頸動脈搏動、自主呼吸、瞳孔變化及心電圖，才能判定死亡。

上一則

中殺人犯逃泰30多年 被捕時擁17房價值302萬美元

下一則

平陸運河通航 西南出海縮短560公里 物流成本最高降30%

延伸閱讀

冷凍1年的螞蚱「解凍後復活」 網友發帖釣出專家說法

冷凍1年的螞蚱「解凍後復活」 網友發帖釣出專家說法
浙江漁民落水失蹤11天 家屬「辦完後事後」他竟回家了

浙江漁民落水失蹤11天 家屬「辦完後事後」他竟回家了
中國24歲大胃王網紅驚傳驟逝 曾豪吞70顆皮蛋、疑似常催吐

中國24歲大胃王網紅驚傳驟逝 曾豪吞70顆皮蛋、疑似常催吐
復旦女碩士遊義被蜱蟲咬染重症 嚴重時生活不能自理 家屬全網求助

復旦女碩士遊義被蜱蟲咬染重症 嚴重時生活不能自理 家屬全網求助

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一台灣。（取材自中評社）

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

2026-09-13 02:31
中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元，平均回收期71.9天，小微企業資金周轉壓力也隨之升高。(新華社)

中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

2026-09-13 11:12

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光