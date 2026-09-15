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獵殺瀕危玳瑁還煮來吃 中籍潛水教練恐被判15年刑期

中國新聞組／北京15日電
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玳瑁海龜。（取材自維基百科）
玳瑁海龜。（取材自維基百科）

一段潛水員在印尼海域獵殺保育類玳瑁海龜的影片近日在網路上引起公憤。經過網友搜尋，起底該潛水員疑似為一名中國籍的潛水教練，更有受害海龜遭剝殼、烹調，被潛水員當下酒菜的照片流出。涉案的潛水員在印尼機場準備離境時，遭印尼當局逮捕，恐面臨15年刑期。

新浪報導，事件發生於印尼著名潛水勝地四王群島（Raja Ampat），9月12日前後，社群平台流傳一段影片，畫面顯示一名穿戴水肺潛水裝備的男子，在皮亞內莫（Pianemo）海域持魚槍接近一隻玳瑁海龜並射殺。隨後網路又流出疑似遭獵殺玳瑁被剝殼、切塊及烹煮的照片與畫面，引發潛水員及野生動物保育人士批評。

事件曝光後，當地原住民社區及保護區管理單位向警方報案。經網友搜尋及相關調查，涉案男子身分疑指向一名魏姓或商姓中國籍潛水教練，另有消息稱其可能持有萬那杜護照入境，實際身分仍有待印尼當局進一步確認。

印尼移民局及警方9月14日在望加錫蘇丹哈桑努丁國際機場（Sultan Hasanuddin International Airport）採取行動，將準備離境的涉案男子逮捕，目前已移送相關部門調查。

報導指出，玳瑁是印尼受到保護的海洋物種，相關法規禁止獵捕及交易；印尼也禁止在水肺潛水狀態下使用魚槍進行漁獵。涉案男子最高可能面臨3至15年的有期徒刑，並處以巨額罰款。

野生動物保護專家指出，中國刑法具備屬人管轄原則，若涉案者確認為中國公民，即便在海外犯下重大非法獵捕瀕危野生動物罪行，回國後同樣可能面臨國內司法機關的追究。

玳瑁因長期遭捕捉取殼等因素，族群數量持續受到威脅，已被列入「瀕危野生動植物種國際貿易公約」（CITES）附錄I。四王群島則是印尼重要的海洋生態及潛水旅遊區，此次事件因發生在知名潛點而受到國際潛水社群關注。

事件在網路上延燒後，國際專業潛水教練協會（PADI）及國際水肺潛水學校（SSI）等相關潛水組織也受到關注。報導稱，相關機構已對事件展開內部調查，涉案男子的潛水教練資格後續是否受到處分，仍待調查結果。

潛水示意圖。（取材自微博）
潛水示意圖。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 事件發生在印尼著名潛水區四王群島海域，獵殺與烹煮玳瑁的影片和照片在網路流傳後，因畫面殘忍且涉及保育類動物，迅速引發國際潛水社群與保育人士批評。

  • 印尼移民局與警方已在望加錫機場將準備離境的涉案男子逮捕，並移送相關部門調查。若罪名成立，他可能依印尼法規面臨3至15年有期徒刑，還可能被處以高額罰款。

  • 專家指出，中國刑法採屬人管轄原則，若確認涉案者是中國公民，即使在海外犯下非法獵捕瀕危野生動物行為，回國後仍可能受到中國司法機關依法追訴。

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