獵殺瀕危玳瑁還煮來吃 中籍潛水教練恐被判15年刑期

玳瑁海龜。（取材自維基百科）

一段潛水員在印尼 海域獵殺保育類玳瑁海龜的影片近日在網路上引起公憤。經過網友搜尋，起底該潛水員疑似為一名中國籍的潛水教練，更有受害海龜遭剝殼、烹調，被潛水員當下酒菜的照片流出。涉案的潛水員在印尼機場準備離境時，遭印尼當局逮捕，恐面臨15年刑期。

新浪報導，事件發生於印尼著名潛水勝地四王群島（Raja Ampat），9月12日前後，社群平台流傳一段影片，畫面顯示一名穿戴水肺潛水裝備的男子，在皮亞內莫（Pianemo）海域持魚槍接近一隻玳瑁海龜並射殺。隨後網路又流出疑似遭獵殺玳瑁被剝殼、切塊及烹煮的照片與畫面，引發潛水員及野生動物保育人士批評。

事件曝光後，當地原住民社區及保護區管理單位向警方報案。經網友搜尋及相關調查，涉案男子身分疑指向一名魏姓或商姓中國籍潛水教練，另有消息稱其可能持有萬那杜護照入境，實際身分仍有待印尼當局進一步確認。

印尼移民局及警方9月14日在望加錫蘇丹哈桑努丁國際機場（Sultan Hasanuddin International Airport）採取行動，將準備離境的涉案男子逮捕，目前已移送相關部門調查。

報導指出，玳瑁是印尼受到保護的海洋物種，相關法規禁止獵捕及交易；印尼也禁止在水肺潛水狀態下使用魚槍進行漁獵。涉案男子最高可能面臨3至15年的有期徒刑，並處以巨額罰款。

野生動物保護專家指出，中國刑法具備屬人管轄原則，若涉案者確認為中國公民，即便在海外犯下重大非法獵捕瀕危野生動物罪行，回國後同樣可能面臨國內司法機關的追究。

玳瑁因長期遭捕捉取殼等因素，族群數量持續受到威脅，已被列入「瀕危野生動植物種國際貿易公約」（CITES）附錄I。四王群島則是印尼重要的海洋生態及潛水旅遊區，此次事件因發生在知名潛點而受到國際潛水社群關注。

事件在網路上延燒後，國際專業潛水教練協會（PADI）及國際水肺潛水學校（SSI）等相關潛水組織也受到關注。報導稱，相關機構已對事件展開內部調查，涉案男子的潛水教練資格後續是否受到處分，仍待調查結果。

潛水示意圖。（取材自微博）