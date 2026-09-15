青島700萬粉絲網紅突發訃告：83歲姥姥睡夢中過世了

83歲的姥姥在睡夢中離世。(視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 青島700萬粉絲網紅「暴躁的小張」發布訃告，證實83歲姥姥離世。

青島700萬粉絲網紅「暴躁的小張」發布訃告，證實83歲姥姥離世。 重點二： 姥姥於9月13日晚間睡夢中安詳辭世，未受病痛折磨。

姥姥於9月13日晚間睡夢中安詳辭世，未受病痛折磨。 重點三：她長年以搞笑短片中的「女霸總」形象走紅，網友紛紛悼念。

前一刻還在螢幕前扮演「女霸總」帶來歡笑，後一刻卻天人永隔。擁有超過700萬粉絲的山東青島短影音部落客「暴躁的小張」，於9月14日發布訃告，證實影片中的靈魂人物——83歲的姥姥已於13日晚間在睡夢中安詳辭世，消息隨即在微博 等社交平台引發廣泛悼念。

極目新聞報導，訃告中指出，姥姥一生勤勞善良、勤儉持家，默默護佑子女與子孫平安成長。在家人的陪伴與悼念下，老人家在沒有病痛折磨的情況下安然走完人生最後一程，「往後只能在思念中相見」。

令人鼻酸的是，就在訃告發布的前兩天，帳號還在上傳姥姥參演「女霸總」的搞笑喜劇短片。影片中的她精神抖擻、幽默風趣，對話與表情充滿活力，當時不少網友還在留言區熱情催更。沒想到短短兩天時間，前一刻還在螢幕前帶來歡笑的老人，後一刻卻已天人永隔。

來自山東青島的短影音部落客「暴躁的小張」，多年來以記錄自己與姥姥、媽媽的日常互動而走紅網路。姥姥面對孫子各種趣味整蠱時的真實接地氣反應，成為帳號最受喜愛的的核心主角。

報導指出，雖然姥姥在鏡頭前總是展現開朗硬朗的一面，但先前健康狀況也曾面臨挑戰。姥姥曾於2024年3月因突發心梗住院，一周內體重驟降7.5公斤，所幸經過治療後順利康復，當時老人家還樂觀表示「心態好比什麼都好」。

隨著離世消息公開，網路各界紛紛表達哀思。擁有千萬粉絲的「我是田姥姥」第一時間在評論區留言悼念「老姐姐一路走好」，眾多粉絲也留言致意，感謝老人家帶來的歡笑與溫暖。

「暴躁的小張」是一位來自山東青島的自媒體創作者。（視頻截圖）

83歲的姥姥在睡夢中離世。(取材自微博)

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