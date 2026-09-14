杭州女砸千萬開酒店卻過不了這一關 想合法要再繳2000萬

杭州一名宋姓女子承包一家酒店，卻爆發糾紛 。（視頻截圖）

杭州一名女子宋女士2023年承包一家酒店，投入逾1000萬元(人民幣，下同)重新裝修，原本盼靠經營翻身，卻發現酒店土地用途是工業用地，消防審批也無法正常申請。酒店更因未經消防安全檢查擅自營業，先後遭停業及罰款。宋女士如今決定終止合約，並要求業者賠償裝修損失；業者則指她拖欠近400萬元承包金，雙方爭議持續升高。

據北青網報導，宋女士2023年3月15日與杭州嘉登商務酒店有限公司簽訂「客房承包合同」，承包期至2029年12月31日，每年承包費逾200萬元，範圍包括前台、早餐廳、會議室、辦公室及5至8樓客房。她投入1000多萬元重新裝修，卻在準備開業審批時發現，酒店土地性質為工業用地，消防圖紙甚至無法送件。

宋女士說，酒店2023年11月因改建擴建後未經許可擅自營業，被消防救援大隊責令停業並罰款3萬元；2024年又因相同問題受罰。她質疑，業者承包時營造出「合法酒店」假象，實際上土地用途問題一直未徹底解決。

她提供的資料顯示，酒店土地逾5000平方米，2016年至2020年曾申請臨時改變用途，應繳土地出讓金逾300萬元。宋女士估算，若按照酒店實際逾1萬平方米面積補辦，10年可能要付逾2000萬元。「第一我是受害者，我花了1000多萬投了這個項目，我心血全在這裡。我要求它賠償我的裝修損失」。

目前雙方各執一詞。嘉登公司負責人蘇先生表示，宋女士經營期間累計欠下公司近400萬元承包金，且突然單方面解除合約；他也指稱酒店曾出現欠薪及供應商費用未支付等問題。對此，宋女士則稱相關款項涉及利息、滯納金及她不認可的稅費，並指公司早在2024年便收走財務。

土地用途及消防問題也仍未解決。杭州市規畫和自然資源局臨平分局表示，土地出讓金正在辦理，具體金額及繳費期限尚未確定。12345熱線則回覆，消防部門9月1日現場核查後，認定涉嫌未經消防安全檢查擅自營業，9月4日已立案查處。

目前酒店仍在營業，宋女士已向相關部門反映情況，等待調查及處理結果。

宋女士稱自己在這個酒店上面已經投入了1000多萬人民幣。（視頻截圖）