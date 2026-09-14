浙江漁民落水失蹤11天 家屬「辦完後事後」他竟回家了
中國浙江舟山一名60歲張姓漁民9月3日在拖蝦船上不慎落水後失蹤，家屬尋找多日未果，甚至已為他辦完後事。沒想到失蹤11天後，張男13日竟奇蹟生還返家。當地村民表示，張男回家時「面色還不錯」，只是因長期日曬，皮膚明顯變黑。
據都市快報13日報導，張男住在舟山市普陀區展茅街道螺門半塘新村。9月3日，附近海域受到颱風外圍影響，張男所在的拖蝦船提前回港。原本當天凌晨零時張男應起床工作，但到了時間，同船人員卻發現他不在，才判斷他已經落水。
張男失蹤後，家屬持續尋找，但經過11天依然沒有消息，原本家屬已對找到張男失去信心，並為他辦理後事。
然而，13日張男竟突然返回家中。報導指，都市快報記者當晚前往張男位於螺門半塘新村的住處，張男兒子表示，父親精神狀況不佳，已經休息。
據報導，張男返家時家中甚至沒有人。他的兒子當時人在岱山，儘管父親失蹤多日、生還希望渺茫，他仍然沒有放棄，還在外尋找父親。
附近村民表示，在這樣的情況下還能回來，「本身就是一個奇蹟」。有知情人士稱，張男返家時面色還不錯，只是因長期日曬，皮膚變黑了一些。
至於失蹤的11天內，張男究竟如何生存下來，目前還不清楚。報導稱，要等他休息後才能進一步了解。村民則估計，張男可能落水後順著潮水，漂到某個礁石或島上。
報導提到，當晚9時，坐在路口聊天的鄰居陸續散去。談到張男失蹤11天後竟能返家，有鄰居形容是「棺材底下漏出來」，他們都為這場意外歸來感到高興。
張姓漁民9月3日在拖蝦船上疑似落水失蹤，家屬多日尋找未果，最後一度失去希望，甚至已先為他辦理後事，沒想到後來又活著回到家中。 因為在海上失蹤11天仍能平安返家，連鄰居都覺得不可思議。據說他回家時面色還不錯，只是長期日曬讓皮膚變黑，精神狀況則不佳。 外界最關心的是他在失蹤的11天內如何活下來，目前仍沒有明確答案。村民推測他可能被潮水帶到礁石或島上，但要等他休息後才能進一步了解。
精華 FAQ
張姓漁民9月3日在拖蝦船上疑似落水失蹤，家屬多日尋找未果，最後一度失去希望，甚至已先為他辦理後事，沒想到後來又活著回到家中。
因為在海上失蹤11天仍能平安返家，連鄰居都覺得不可思議。據說他回家時面色還不錯，只是長期日曬讓皮膚變黑，精神狀況則不佳。
外界最關心的是他在失蹤的11天內如何活下來，目前仍沒有明確答案。村民推測他可能被潮水帶到礁石或島上，但要等他休息後才能進一步了解。
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