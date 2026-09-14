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實名舉報文物疑失蹤 山東燒烤店遭查約15次後停業

記者張鈺琪／即時報導
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張先生在燒烤店門口賣紅薯。(取材自都市現場)
張先生在燒烤店門口賣紅薯。(取材自都市現場)

中國山東菏澤一名燒烤店老闆日前實名舉報，質疑入藏菏澤市博物館的一只元青花杯疑似失蹤。店主張先生稱，舉報後2個多月，他經營的燒烤園遭5個部門上門檢查約15次，燒烤園最終於9月7日停業，如今已在原店門口改賣紅薯。

據《都市現場》13日報導，張先生表示，燒烤店關閉後，為減少損失，他選擇在原來的燒烤店門口賣紅薯。「從臨沂山區拉來的山地紅薯，口感比較好。」他稱，自己賣紅薯已10多天，每天能賺數百元，但相比此前做燒烤，收入明顯減少。

張先生說，改賣紅薯後，暫時沒有相關部門再上門檢查。

對於為何持續關注此事，張先生表示，「首先我是一名共產黨員，有15到20年的黨齡，我們菏澤出土的這個國家級文物，應該調查清楚。」他並稱，自己對文物和民俗本就感興趣，加上看到發掘過程中存在諸多問題，認為此事需要有一個說法。

張先生說，「我現在在等他們的回覆，如果他們的回覆我認為不合理的話，我還會繼續向國家文物局繼續反映，我會繼續關注這個事情。」

事件源於2010年菏澤市區一處施工現場發現的元代古沉船。山東省文化和旅遊廳13日通報稱，2010年9月17日，菏澤市公安局110指揮中心通知，菏澤市區一施工現場發現文物，原菏澤市文物事業管理處隨即派員趕赴現場，展開搶救性考古發掘；9月19日，將包括元青花瓷器在內的文物交至菏澤市博物館保管。

2010年10月至2011年1月，原山東省文物考古研究所、原菏澤市文物事業管理處聯合進行考古發掘。

張先生此前注意到，央視播出的考古發掘畫面中，有一只半埋在泥土中的青花杯，但這只青花杯未出現在移交清單和館藏目錄中，因此質疑文物遺失並實名舉報。

山東省文旅廳13日通報表示，經調閱交接檔案、修復資料，開展人員問詢並組織文物鑑定後，網傳影片圖片中疑似遺失文物初步認定為「青花瓷器殘片」，仍需進一步調查核實。

通報並稱，菏澤市已組建聯合調查組，正在展開調查，待全面調查完成後，將第一時間向社會公布結果。山東省文旅廳表示，將繼續緊盯舉報線索處置，同時「舉一反三」，督促各地落實文物安全責任，加強考古發掘現場管理，切實防範各類風險隱患。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於央視畫面中出現的一只元青花杯，未見於移交清單與館藏目錄。店主因此認為文物可能遺失，遂實名向有關部門反映並持續追查。

  • 張先生稱，舉報後2個多月內，燒烤園遭5個部門上門檢查約15次，最終在9月7日停業。為減少損失，他改在原店門口賣紅薯維生。

  • 山東省文旅廳表示，已調閱交接檔案與修復資料，並問詢人員、組織鑑定後，初步認定網傳影片圖片中的物件為青花瓷器殘片，但仍需進一步核實。

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