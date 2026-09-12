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騎車開視訊會議慘摔 北京男上救護車仍在開會

中國新聞組／北京12日電
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小夥坐地對著手機開會。(取材自BRTV新聞)
小夥坐地對著手機開會。(取材自BRTV新聞)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北京男子騎共享電動自行車邊開視訊會議，未注意路況直接撞上麵包車車尾摔傷。
  • 重點二：男子受傷後仍持續參與線上會議，上救護車時會議也沒有中斷，顯示分心嚴重。
  • 重點三：交警認定男子負事故主要責任，違法停車的麵包車司機則負次要責任。

北京科創八街近日發生一起交通事故，一名騎乘共享電動自行車的男子，因騎車途中專注於手機視訊會議，未留意路況，直接撞上一輛臨時停靠路邊的麵包車車尾，當場摔倒受傷。男子爬起身後，仍然繼續專注在線上會議，對於司機的詢問全程未回應，就連上救護車時，他的會議仍未中斷。

BRTV新聞報導，事故發生於下午1時許，麵包車司機臨時停車確認地址時，身後突然傳來巨大撞擊聲。監控畫面顯示，該名男子騎車全程未觀察路況，注意力集中於手機會議，未有任何減速、避讓或預判動作，直接衝向路邊停放車輛，撞上車尾後，手部遭破碎車燈碎片劃傷，右手傷口流血不止。

據麵包車司機描述，男子摔倒在地後，並未先查看傷勢或詢問事故狀況，而是繼續使用手機，持續參與線上會議；司機嘗試與其溝通事故情況時，對方全程未回應，僅專注於視訊對接工作。事故現場外放的會議聲音清晰可聞，男子持續討論工作內容、回覆數據。

報導指出，醫護人員抵達現場檢查後，確認男子手部大面積破皮、傷口較深，需送醫縫合處理；救護人員將其扶上救護車時，其視訊會議仍未中斷。

對於男子撞車後仍不敢放下工作，不少網友感嘆，真是拿命在拚工作。紛紛勸導「開車不開會，開會不開車」。

交警事後判定，該名男子騎車時注意力不集中、未觀察路況、未安全通行，負事故主要責任；麵包車駕駛因違法停車，負事故次要責任。

小夥右手傷口流血不止。(取材自BRTV新聞)
小夥右手傷口流血不止。(取材自BRTV新聞)

小夥被攙扶著上了救護車。(取材自BRTV新聞)
小夥被攙扶著上了救護車。(取材自BRTV新聞)

精華 FAQ

  • 男子騎共享電動自行車時全程盯著手機視訊會議，沒有觀察前方路況，也未減速或避讓，最後直接撞上路邊臨停麵包車車尾而摔倒受傷。

  • 因為他摔倒後沒有先處理傷勢，反而繼續參與線上會議，連被扶上救護車時會議都未中斷，讓不少人感嘆他是拿命在拚工作。

  • 交警判定男子騎車時注意力不集中、未安全通行，應負事故主要責任；麵包車司機因違法停車，則需負次要責任。

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