打假網紅「鐵頭」變相勒索 一審判刑8年還辱罵法庭

網紅「鐵頭」因為敲詐勒索罪數罪並罰，判處有期徒刑8年。(取材自九派新聞)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國網紅「鐵頭」董某因打假名義索財，一審遭判8年徒刑。

中國網紅「鐵頭」董某因打假名義索財，一審遭判8年徒刑。 重點二： 法院認定他與5名同案人以直播滋事、威脅勒索，已超出維權範圍。

法院認定他與5名同案人以直播滋事、威脅勒索，已超出維權範圍。 重點三：鐵頭曾爆紅又遭封禁，涉黃爭議後再因敲詐案被捕並辱罵法庭。

靠著「打假」累積百萬粉絲的中國網紅「鐵頭」董某，因借打假之名行索財之實，９月11日被法院一審以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪數罪並罰，判處有期徒刑8年並處罰金13萬元人民幣(約1.9萬美元)。法庭認定，董某等6名被告人採用線上直播、線下滋事手段索要財物，超過合理維權範疇，嚴重擾亂社會經濟秩序；其餘5名被告人則因敲詐勒索罪被判處9個月15天至13年不等有期徒刑。

現年37歲的「鐵頭」自2023年3月起發布打假短視頻，內容涵蓋三亞海鮮市場、金鑲玉抽獎及老年保健品等騙局，迅速爆紅。隨後他相續舉報新東方違規補課、預告打假「東方甄選」，引發東方甄選發布律師函痛批其假借打假名義惡意維權、抹黑公司聲譽。

同年8月，「鐵頭」更被爆出曾在2015年因開設賭場及非法拘禁罪被判刑，經減刑後於2017年出獄；他當時回應坦言過往經歷「有真有假」，自己已為不合法的事情付出代價。

這起事件在2024年1月出現轉折，「鐵頭」在直播中自爆涉黃經歷引爆全民抵制，2月遭各大社交平台封禁帳號。2024年5月，鐵頭伙同他人以曝光黑料相威脅，向某帶貨主播索要數百克黃金，並許諾交付後提供保護，最終獲得大額轉帳。

同年8月27日，警方接獲郭某某遭敲詐勒索案後將其逮捕，現場扣押3部蘋果手機、1塊移動硬盤及59張面額100元的超市卡，全案隨之查核揭露。

「鐵頭」因敲詐勒索、尋釁滋事一審獲刑八年，退庭時當眾辱罵法庭，與其此前在庭上向受害者鞠躬道歉的姿態形成強烈反差。