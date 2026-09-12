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日企潮牌聯名「我英」918開售 踩辱華地雷挨轟

中國新聞組／北京12日電
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WEGO的其中國旗艦首店。(取材自觀察者網)
WEGO的其中國旗艦首店。(取材自觀察者網)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：WEGO宣布與《我的英雄學院》聯名，9月18日開售。
  • 重點二：因涉辱華爭議與918敏感時點，外網貼文與頁面遭刪除。
  • 重點三：《我英》曾因角色命名爭議被中國平台下架，商業價值受損。

日本潮流服飾品牌WEGO近日宣布，將與動畫《我的英雄學院》推出聯名系列，商品訂於9月18日在WEGO門店及線上商城發售，其東京原宿總店並規劃於同期設置專門櫥窗展示。但因為涉及了該動畫曾經的辱華事件，及敏感的918時間點引起爭議，9月10日晚間，該品牌海外社群平台已刪除相關聯動貼文，官網聯動頁面也已下線。

觀察者網報導，2020年2月，日本集英社《周刊少年Jump》刊載的《我的英雄學院》第259話中，出現一名進行人體實驗的反派角色「志賀丸太」，其中「丸太」被作者堀越耕平標註為「maruta」，與侵華日軍第七三一部隊對人體實驗受害者的侮辱性稱呼「馬路大」相同，「志賀」姓氏則讓人聯想到最早由日本細菌學家志賀潔發現的志賀桿菌。

由於此命名方式引發爭議，騰訊、B站等平台相繼下架相關漫畫與動畫內容，該IP在中國市場商業價值此後大幅縮水。今年1月底，「名偵探柯南」30周年企劃與「我的英雄學院」聯動時亦曾引發爭議，遭到中國軍網發文點名，提出應警惕日本右翼借動漫、遊戲、娛樂和體育文化淡化乃至重構戰爭記憶。

WEGO此次聯名「我英」，原訂9月18日當天在WEGO門店和線上商城發售。其中，WEGO東京原宿的總店，還將在918期間專門辟出櫥窗，對外高調展示。

隨著輿論發酵，外網合作內容下湧入近百條批評，在其淘寶直播間裡，不斷有用戶提出質疑。9月10日晚間，該品牌外網刪除了聯動帖子，網站內容也一併刪除。外部鏈接指引的WEGO網站顯示，該聯動頁面已下線。

報導指出，WEGO宣布此次聯名前3天，才剛公布其在中國的最新線下擴張進度。據WEGO說法，其中國旗艦首店已確定於聯動開始後11天開業。

公開資訊顯示，WEGO創立於1994年，目前在日本擁有約190家門店，官網揭露銷售額為288億日圓，員工約2200人。2024年，長期經營不振的WEGO被日本服裝集團Onward Holdings收購，成為其全資子公司，收購時該集團表示WEGO在2024財年有望實現五年來首次營業盈利。

9月10日晚間，該品牌外網刪除了聯動帖子，網站內容也一併刪除。外部鏈接指引的WE...
9月10日晚間，該品牌外網刪除了聯動帖子，網站內容也一併刪除。外部鏈接指引的WEGO網站顯示，該聯動頁面已下線。(取材自觀察者網)

精華 FAQ

  • WEGO此次聯名的是動畫《我的英雄學院》，原訂於9月18日在WEGO門店及線上商城發售，東京原宿總店也同步規劃專門櫥窗展示。

  • 主因是《我英》曾因第259話角色命名牽涉731部隊與侮辱性聯想而爆發辱華爭議，加上聯名選在9月18日，觸及中國對歷史記憶的敏感情緒。

  • 隨著輿論擴大，WEGO海外社群刪除聯動貼文，官網相關頁面也下線，外部連結顯示聯名內容已不可見，顯示品牌已緊急降溫處理。

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