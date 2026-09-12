「梅姨」廣州租屋處成打卡地 前夫再發聲：我也是受害者

鄰居稱梅姨身高1米5出頭瘦小駝背。(視頻截圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 「梅姨」案已進入司法程序，廣州中院將審理。

「梅姨」案已進入司法程序，廣州中院將審理。 重點二： 謝家梅舊租屋處成打卡地，鄰居憶其晝伏夜出。

謝家梅舊租屋處成打卡地，鄰居憶其晝伏夜出。 重點三：前夫張先生稱隱私遭曝光，強調家人也是受害者。

涉嫌拐賣多名兒童的「梅姨」案已由廣州市人民檢察院提起公訴，將由廣州市中級人民法院審理；隨著案件進入司法程序，廣州城中村租屋處的鄰居回憶其晝伏夜出的詭異舉止，而其遠在廣西北海的前夫更因個人資訊遭網路曝光而出面發聲，痛訴自己與子孫均為受害者。

綜合媒體報導，「梅姨」本名謝家梅，被指控輾轉多地參與兒童中轉販賣，使其曾租住的廣州市白雲區京溪麥地西街城中村成為焦點。

鄰居指出，謝女身高約一米五、體型消瘦，白天幾乎不出現，多在深夜十一、二點甚至凌晨一點左右活動，平時會撿垃圾或在路口賣水果，極少與人打交道。亦有鄰居透露，過去試圖拿手機拍照時，謝女會下意識伸手遮臉；其遭逮捕後，同住的「兒子」曾拿出一箱芒果分送街坊並遭拒，該名男子也向鄰居承認自己非謝女親生。

這起塵封二十餘年的拐賣案也打破了謝女前夫張先生的平靜生活。

張先生回憶，四十多年前謝女生下兩個兒子，在小兒子未滿三歲時即離家前往廣東並另組家庭，兩人為此對簿公堂，自己則獨自撫養兩子長大且至今未再婚。近期因謝女案發，張先生的地址、個人隱私與住家照片遭公布至網路，導致同村熟人頻繁指點詢問。張先生強調，「梅姨」一人做事一人當，犯罪的是謝女而非家人，不希望無辜的兒孫繼續受到牽連。

報導指出，而廣州市白雲區京溪麥地西街一帶因為梅姨租住的關係，變成熱門打卡地，有人開著直播，也有附近居民趕來拍照片和視頻。該區域多為老舊居民樓和城中村街巷，樓間距不足5米。原本生活氣息濃厚的片區，因陌生面孔突然增多而顯得嘈雜。

梅姨租住地成打卡地，直播者不斷。(取材自新黃河)

梅姨租住地成打卡地，直播者不斷。(取材自新黃河)