「梅姨」廣州租屋處成打卡地 前夫再發聲：我也是受害者
AI重點
文章重點整理：
涉嫌拐賣多名兒童的「梅姨」案已由廣州市人民檢察院提起公訴，將由廣州市中級人民法院審理；隨著案件進入司法程序，廣州城中村租屋處的鄰居回憶其晝伏夜出的詭異舉止，而其遠在廣西北海的前夫更因個人資訊遭網路曝光而出面發聲，痛訴自己與子孫均為受害者。
綜合媒體報導，「梅姨」本名謝家梅，被指控輾轉多地參與兒童中轉販賣，使其曾租住的廣州市白雲區京溪麥地西街城中村成為焦點。
鄰居指出，謝女身高約一米五、體型消瘦，白天幾乎不出現，多在深夜十一、二點甚至凌晨一點左右活動，平時會撿垃圾或在路口賣水果，極少與人打交道。亦有鄰居透露，過去試圖拿手機拍照時，謝女會下意識伸手遮臉；其遭逮捕後，同住的「兒子」曾拿出一箱芒果分送街坊並遭拒，該名男子也向鄰居承認自己非謝女親生。
這起塵封二十餘年的拐賣案也打破了謝女前夫張先生的平靜生活。
張先生回憶，四十多年前謝女生下兩個兒子，在小兒子未滿三歲時即離家前往廣東並另組家庭，兩人為此對簿公堂，自己則獨自撫養兩子長大且至今未再婚。近期因謝女案發，張先生的地址、個人隱私與住家照片遭公布至網路，導致同村熟人頻繁指點詢問。張先生強調，「梅姨」一人做事一人當，犯罪的是謝女而非家人，不希望無辜的兒孫繼續受到牽連。
報導指出，而廣州市白雲區京溪麥地西街一帶因為梅姨租住的關係，變成熱門打卡地，有人開著直播，也有附近居民趕來拍照片和視頻。該區域多為老舊居民樓和城中村街巷，樓間距不足5米。原本生活氣息濃厚的片區，因陌生面孔突然增多而顯得嘈雜。
此案已由廣州市人民檢察院提起公訴，後續將由廣州市中級人民法院審理，代表案件已正式進入司法程序，相關指控將在法庭上進一步釐清。 鄰居回憶她身形瘦小，白天幾乎不露面，常在深夜甚至凌晨外出，平時多撿垃圾或賣水果，也很少與人往來，拍照時還會下意識遮臉。 張先生表示，謝女涉嫌犯罪應由她本人承擔責任，但自己與子孫不該被牽連；如今住址、照片與個資外流，讓他和同村熟人接連受困擾，因此公開喊冤。
精華 FAQ
此案已由廣州市人民檢察院提起公訴，後續將由廣州市中級人民法院審理，代表案件已正式進入司法程序，相關指控將在法庭上進一步釐清。
鄰居回憶她身形瘦小，白天幾乎不露面，常在深夜甚至凌晨外出，平時多撿垃圾或賣水果，也很少與人往來，拍照時還會下意識遮臉。
張先生表示，謝女涉嫌犯罪應由她本人承擔責任，但自己與子孫不該被牽連；如今住址、照片與個資外流，讓他和同村熟人接連受困擾，因此公開喊冤。
上一則