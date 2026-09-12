復旦女碩士遊義被蜱蟲咬染重症 嚴重時生活不能自理 家屬全網求助

周女士述說自己的病情。（取材自現代快報）

一條被大量轉傳的求助帖近日在中國互聯網引發關注。帖子稱，復旦大學一名已畢業的女碩士小周，在義大利 高山草地旅行時被蜱蟲叮咬，回國後病情持續加重，出現嚴重神經系統症狀，發病時甚至生活不能自理，家屬稱目前暫無特效藥，於是發帖全網求助，希望找到擅長蜱傳疾病的專家，尋求有效診療方案。

據現代快報報導，家屬稱，今年8月5日，小周在義大利遊玩期間被蜱蟲叮咬，當時沒有察覺，回國五六天後才出現症狀。8月11日，她發現腿部冒出一處較大血包，伴隨明顯異物感，當時她自行拍打、擠破血包後立刻就醫，但隨後便有了後腦勺至頸椎區域持續發麻的感覺。此後，她輾轉廈門、北京、上海多家醫院就診，北京友誼醫院熱帶病研究所的醫師初步懷疑其感染了萊姆病。

蜱蟲。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）

小周透露，被蜱蟲叮咬兩周後，她曾做過萊姆病抗體檢測，結果顯示IgM、IgG各有一條抗體陽性，雖然抗體檢測現在已轉陰，且遵醫囑服用多西環素，但病情未能控制，新症狀不斷出現，先後有後腦勺、頸椎發麻，行走困難，頭暈噁心胸悶等情況。9月2日，她入住上海華山醫院寶山院區感染科，接受腰穿、核磁共振、增強CT等多項檢查。

小周父親說，小周現已出院在家休養，病情時好時壞。發作時腿腳僵直，頸部無力托住頭部，頭部歪斜，手部抽筋發抖，症狀類似中風病人。發病時頸椎連帶背部僵硬疼痛，無法站立，嚴重時生活不能自理。

周先生說，由於屬於境外輸入病例，病原體和國內林區菌株並不一樣。「目前沒有特效藥，主流方案是羅氏芬聯合口服多西環素。」小周母親表示，此前參考一名醫師給出的方案治療，不料病情反而加重，全家現在壓力巨大，無奈在網上求助，發布後已接到不少熱心網友來推薦醫院。據了解，目前華山醫院感染科已安排9月14日為小周會診。

一名從事感染科工作多年的醫師表示，蜱蟲叮咬時會分泌類似麻醉物質，傷者往往毫無察覺。萊姆病存在數天至一個月的潛伏期，因此會出現境外被咬、回國後才發病的情況。歐美與國內流行的伯氏疏螺旋體基因型存在差異，致病表現也有所不同。症狀相似不能直接確診，多種病原體感染都可能引發中樞神經系統症狀，需要通過病原學檢測來鎖定病因。

另據紅星新聞，2025年，「中國人獸共患病學報」刊發「氣候變化對萊姆病生態系統的影響」，提及據預測，變暖的氣候會增強萊姆病的傳播強度並擴大其傳播範圍。在美國，預計隨著溫度升高2℃，未來幾十年萊姆病的病例數將增加20%，並且這將導致萊姆病的發病季節提前並延長。