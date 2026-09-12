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高調通報首宗…搞「滿獨」？網紅被控煽動民族仇恨 遭判刑3年半

中國新聞組╱北京12日電
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AI摘要

文章摘要整理：

中國湖南法院以煽動民族仇恨、民族歧視罪判處網紅宋劍仁3年半，成為民族團結促進法生效後首宗高調通報的網路煽動民族對立案件。

中國的民族輿論環境出現指標性的司法案件；自稱是滿族後裔的知名網友宋劍仁被指長期在網絡詆毀漢族，在被舉報「國企黨員搞滿獨」後，上月被湖南省地方法院以「煽動民族仇恨、民族歧視罪」判處有期徒刑三年半。該案是「民族團結進步促進法」7月生效以來、首起高調通報的網絡煽動民族對立判案。

湖南岳陽市雲溪區人民法院9月11日發布，8月26日一審公開宣判，被告人宋劍仁2020年至2025年期間，註冊多個網絡帳號與群組，利用各民族來源、歷史及風俗差異，發表大量侮辱與造謠言論，極力激起民族仇恨與歧視。他還利用網路影響力多次滋擾、惡意舉報他人並在網上散播。儘管公安機關曾多次進行訓誡與談話教育，其仍不改正，行為持續時間長且影響範圍廣，屬於「刑法」中「情節特別嚴重」之情形，判處有期徒刑三年六個月。

據眾多網絡「大V」舉報資料，宋劍仁原籍東北，任職中石化湖南岳陽分公司且具中共黨員身分。他自稱滿族正藍旗瓜爾佳氏後裔，使用「紅隊1927」、「盛京滿族」、「紅纓滿洲」等網名，長期發帖詆毀漢族、攻擊孫中山，將「揚州十日」、「嘉定三屠」等歷史屠殺合理化，並在網上舉報洛陽漢服愛好者，甚至傳播偽滿洲國旗幟、響應海外復國組織，被學者梅新育、習五一等人舉報為「國企黨員搞滿獨」。

官媒「中國民族報」11日頭版刊出評論文章「利用網絡煽動民族仇恨必受懲處」，披露案中「責任落實不力的組織和個人也被追責問責」；表示極少數居心叵測者將互聯網當成輿論飛地，大肆宣揚歷史虛無主義、宣揚特定民族血統或文化優越論，這些錯誤言行助長錯誤認知，製造社會矛盾。文章強調，相關部門應以案為鑑、加強源頭治理，堅決防範破壞民族團結進步的有害資訊蔓延傳播。

精華 FAQ

  • 法院指他自2020年至2025年間，註冊多個帳號與群組，長期發表侮辱、造謠及挑動對立言論，並利用網路影響力滋擾、惡意舉報他人，最終構成煽動民族仇恨、民族歧視罪。

  • 湖南岳陽市雲溪區人民法院一審判處他有期徒刑3年6個月，理由是其行為持續時間長、影響範圍廣，且在公安多次訓誡與教育後仍未改正，被認定屬於情節特別嚴重。

  • 因為它被官方視為民族團結進步促進法7月生效後，首宗高調通報的網路煽動民族對立判案，官媒並以此警示利用網路散播民族優越論、歷史虛無主義者將受懲處。

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