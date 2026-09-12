榮耀手機全屏廣告阻打電話求救 家屬控害死濟南心梗婦

濟南一網民近日發帖反映，榮耀手機開屏廣告「魔法畫報」耽誤心梗急救。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 一名網民先指控榮耀手機全屏廣告妨礙家人撥打120，害母親心梗過世；隨後又改口稱電話有打出，並向榮耀致歉，引發網民質疑反轉與公關介入。

近日有網民在交平台控訴中國手機品牌「榮耀」疑出現嚴重產品設計爭議，稱其母突發心肌梗塞，父親撥打120求助，卻因解鎖手機時滑出系統預設的「魔法畫報」全屏廣告無法打電話，只好外出敲門求救，母親因錯過搶救時間過世，痛訴榮耀「魔法畫報」設計害死其母。不過昨晚該網民改口，稱「經溝通」後發現父親當時有打出電話，向榮耀致歉。對此反轉，有網民留言諷：「被公關了？」但也稱開屏廣告確實該好好管管。

據都市現場報導，9月10日晚，有網民發文稱，母親凌晨4點突發心梗倒在廁所，父親拿起手機想要撥打120，但父親往上滑卻出現魔法畫報全屏廣告介面，怎麼也找不到退出按鈕，腦梗的父親只好拖著生病的身體跑出去一家家敲門找人求救。該網民張先生控訴：「科技本是改變生活，卻成了間接害死我母親的兇手。」認為榮耀手機魔法畫報廣告導致母親心梗後錯過最佳搶救時間。

這位網民張先生也發布和榮耀在線客服的對話框，其質問客服：「120都打不出去，因為你們的魔法畫報」、「那天分明有機會打出去那個電話，就是沒打出去。」榮耀線上客服回覆：「這裡的情況也是為您催促備註了哦」。

張先生的發文引發廣大網民共鳴，有人分享自己奶奶的榮耀手機頁面，不僅充斥著各種廣告，進入撥號頁面，同樣出現滿屏廣告，抱怨「萬一有啥需要打電話我都不敢想。」有網民稱「我也是榮耀手機，不小心弄到手機上進入這個魔法海報，你怎麼也點不出來。」

就在此事引發各界質疑榮耀手機設計有嚴重瑕疵之際，最初發文的張先生突又改口，於昨晚發文稱，9月11日下午在第三方人員見證下與榮耀方面對面溝通後，發現「事發凌晨，我身患腦梗的年邁父親使用榮耀X70正常對外撥打了求救電話，我因為家庭突發變故，情緒激動，誤解是手機問題導致沒有撥通電話。」此事與榮耀手機無關，他在網上發的帖子中有部分內容與實情不符，「為給榮耀品牌造成的影響致歉。」

榮耀方面表示，這件事對榮耀造成品牌傷害，但出於人道主義關懷，榮耀將不予追究。

不過對於這個「反轉」，許多網民質疑當事人是否「被公關了」，紛紛留言：「現在網上這些話，還有一句是能讓人相信的嗎？」，「當事人是被警告而被迫致歉的嗎？」

其他網友吐槽榮耀廣告霸屏。(取材自都市現場)