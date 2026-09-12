我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔退伍軍人追思9/11點燭、商改區志願者持罹難者照片

妻子主動牽線閨蜜給老公 北卡夫妻組成「三人家庭」養8孩

榮耀手機全屏廣告阻打電話求救 家屬控害死濟南心梗婦

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
濟南一網民近日發帖反映，榮耀手機開屏廣告「魔法畫報」耽誤心梗急救。(取材自微博)
濟南一網民近日發帖反映，榮耀手機開屏廣告「魔法畫報」耽誤心梗急救。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

一名網民先指控榮耀手機全屏廣告妨礙家人撥打120，害母親心梗過世；隨後又改口稱電話有打出，並向榮耀致歉，引發網民質疑反轉與公關介入。

近日有網民在交平台控訴中國手機品牌「榮耀」疑出現嚴重產品設計爭議，稱其母突發心肌梗塞，父親撥打120求助，卻因解鎖手機時滑出系統預設的「魔法畫報」全屏廣告無法打電話，只好外出敲門求救，母親因錯過搶救時間過世，痛訴榮耀「魔法畫報」設計害死其母。不過昨晚該網民改口，稱「經溝通」後發現父親當時有打出電話，向榮耀致歉。對此反轉，有網民留言諷：「被公關了？」但也稱開屏廣告確實該好好管管。

據都市現場報導，9月10日晚，有網民發文稱，母親凌晨4點突發心梗倒在廁所，父親拿起手機想要撥打120，但父親往上滑卻出現魔法畫報全屏廣告介面，怎麼也找不到退出按鈕，腦梗的父親只好拖著生病的身體跑出去一家家敲門找人求救。該網民張先生控訴：「科技本是改變生活，卻成了間接害死我母親的兇手。」認為榮耀手機魔法畫報廣告導致母親心梗後錯過最佳搶救時間。

這位網民張先生也發布和榮耀在線客服的對話框，其質問客服：「120都打不出去，因為你們的魔法畫報」、「那天分明有機會打出去那個電話，就是沒打出去。」榮耀線上客服回覆：「這裡的情況也是為您催促備註了哦」。

張先生的發文引發廣大網民共鳴，有人分享自己奶奶的榮耀手機頁面，不僅充斥著各種廣告，進入撥號頁面，同樣出現滿屏廣告，抱怨「萬一有啥需要打電話我都不敢想。」有網民稱「我也是榮耀手機，不小心弄到手機上進入這個魔法海報，你怎麼也點不出來。」

就在此事引發各界質疑榮耀手機設計有嚴重瑕疵之際，最初發文的張先生突又改口，於昨晚發文稱，9月11日下午在第三方人員見證下與榮耀方面對面溝通後，發現「事發凌晨，我身患腦梗的年邁父親使用榮耀X70正常對外撥打了求救電話，我因為家庭突發變故，情緒激動，誤解是手機問題導致沒有撥通電話。」此事與榮耀手機無關，他在網上發的帖子中有部分內容與實情不符，「為給榮耀品牌造成的影響致歉。」

榮耀方面表示，這件事對榮耀造成品牌傷害，但出於人道主義關懷，榮耀將不予追究。

不過對於這個「反轉」，許多網民質疑當事人是否「被公關了」，紛紛留言：「現在網上這些話，還有一句是能讓人相信的嗎？」，「當事人是被警告而被迫致歉的嗎？」

其他網友吐槽榮耀廣告霸屏。(取材自都市現場)
其他網友吐槽榮耀廣告霸屏。(取材自都市現場)

精華 FAQ

  • 最初爭議在於張先生指控父親使用榮耀手機時，解鎖後跳出「魔法畫報」全屏廣告，導致無法及時撥打120求救，因而錯失母親搶救時機。

  • 張先生表示，經9月11日下午與榮耀及第三方人員當面溝通後，確認父親事發時其實有正常對外撥打求救電話，先前指控部分內容與實情不符，因此公開致歉。

  • 事件反轉後，許多網民質疑當事人是否受到公關處理或壓力影響，認為網路發言可信度低；同時也有人指出，手機開屏廣告與撥號頁面廣告問題仍值得重視。

上一則

購物優先選擇雙休企業 「雙休購」走紅 被指違規遭下架

下一則

中國主導供應鏈 稀土等14礦量全球第1 黃金也發現新礦區

延伸閱讀

寧德時代禁如廁 員工失禁後朝班長扔糞便？ 公司回應了

寧德時代禁如廁 員工失禁後朝班長扔糞便？ 公司回應了
16歲川女車禍亡 母急尋遺失手機：怕淡忘她模樣 留份念想

16歲川女車禍亡 母急尋遺失手機：怕淡忘她模樣 留份念想
記憶體成本高 中國手機掀漲價潮 華為主力機型最高漲幅17%

記憶體成本高 中國手機掀漲價潮 華為主力機型最高漲幅17%
促中國消費者反加班 「雙休購」APP走紅遭砍

促中國消費者反加班 「雙休購」APP走紅遭砍

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36

超人氣

更多 >
肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人
坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走
昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場
短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗
家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄