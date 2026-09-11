甘肅18歲女遭逼婚、逃到深圳 父母竟雇3壯漢跨省抓人
一名18歲少女因拒絕家人安排的婚姻，逃離甘肅到深圳工作，不料父母竟雇用三人跨省「抓人」。少女在暴雨夜遭兩名壯漢當街挾持上車，隨後被連夜帶往甘肅；深圳警方掌握線索後跨省追蹤，最終在蘭州將她安全救出。
綜合南方都市報、荔枝新聞報導，這名少女受家鄉習俗及高額彩禮影響，在不知情下被家人許配他人。父母收取彩禮後強行中斷她的學業，即使她考上高中，也未能繼續就讀。
不願接受「包辦婚姻」的少女在網路發布求助訊息，公益組織發現線索並核實情況後，將她安置到深圳一家咖啡廳工作，讓她暫時有了安身之處。
然而，少女父母之後透過當地派出所查到她在深圳的住址，仍堅持將她帶回老家成婚，並雇用三人駕車前往深圳。三人抵達後多次在咖啡廳附近蹲守，掌握少女上下班時間和路線，甚至偽裝成顧客進店踩點。
8月26日晚間8時38分，深圳下著暴雨，深圳巴士集團「深巴兵哥」車隊退伍老兵何師傅營運途中，發現一輛外地車輛行跡異常，並目睹兩名陌生壯漢當街挾持一名少女，少女慌亂間連雨傘都掉落在地。
何師傅立即向車隊隊長通報。車隊隨即調取車載監視畫面，保留現場情況、涉案車輛外觀及行駛軌跡，提供警方追查。
深圳警方根據影片迅速鎖定涉案車牌及三名人員身分。考量在高速公路攔截可能刺激對方、危及少女安全，警方評估後未沿途攔車，而是抽調警力跨省趕往甘肅蘭州部署營救。
涉案人員挾持少女後輪流駕駛，20多個小時未停歇，連夜返回蘭州。警方完成布控後，最終在當地安全救出少女，結束這場跨越廣東、甘肅兩地的逼婚風波。
她因拒絕家人安排的婚姻，又不願接受包辦婚姻與高額彩禮壓力，於是離開甘肅前往深圳工作，並透過網路發布求助訊息，希望脫離被迫成婚的處境。 少女父母在收取彩禮後仍堅持要她回老家成婚，還透過當地派出所查到她在深圳的住址，接著雇用3人前往深圳蹲守，最後在街頭將她強行帶走。 深圳警方根據目擊畫面迅速鎖定涉案車牌與人員身分，考量沿途攔截恐危及少女安全，改採跨省追查與布控，最後在甘肅蘭州將她成功救出。
精華 FAQ
她因拒絕家人安排的婚姻，又不願接受包辦婚姻與高額彩禮壓力，於是離開甘肅前往深圳工作，並透過網路發布求助訊息，希望脫離被迫成婚的處境。
少女父母在收取彩禮後仍堅持要她回老家成婚，還透過當地派出所查到她在深圳的住址，接著雇用3人前往深圳蹲守，最後在街頭將她強行帶走。
深圳警方根據目擊畫面迅速鎖定涉案車牌與人員身分，考量沿途攔截恐危及少女安全，改採跨省追查與布控，最後在甘肅蘭州將她成功救出。
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