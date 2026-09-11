梅姨落網前擺攤賣水果視頻曝光 前夫斥她拋子離家40年
涉嫌拐賣兒童的「梅姨」落網前在廣州擺攤賣水果的影像曝光，其前夫也首度控訴她離家40年、對家庭冷漠無責，案件目前已進入審判程序。
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涉嫌拐賣兒童的「梅姨」落網前在廣州擺攤賣水果的影像曝光，其前夫也首度控訴她離家40年、對家庭冷漠無責，案件目前已進入審判程序。
備受關注的「梅姨」(謝家梅)涉嫌拐賣多名兒童案近日進入司法審判程序，神祕主嫌「梅姨」的真實背景與落網前蹤跡逐步浮出水面。據了解，梅姨落網前擺攤為生，相關視頻也曝光。此外，她的前夫、現年72歲的老人斥其拋子離家40年，講述與「梅姨」共處那些年的點滴和感受時，仍感到備受傷害，甚至流淚。
綜合紅星新聞、瀟湘晨報報導，隨著案件推進，梅姨在廣州的生活片段亦隨之曝光。有民眾於網路分享去年拍攝的影像，顯示她曾在廣州推車擺攤販售水果，日常多戴著口罩，同行還有一名20多歲的男子，平時行為並無異常，鄰里亦證實其身分。
然而，在親友眼中的梅姨卻極為冷酷。其位於廣西北海的首任丈夫張愈岸首度發聲，指兩人於1979年結識，在未領結婚證情況下生了兩個小孩，但梅姨生性懶惰且冷漠，甚至拒絕為嬰孩哺乳。1986年，她無預警拋下當時年僅兩歲與五歲的孩子遠赴廣東改嫁，逼得張愈岸獨自負起撫養重擔。
張愈岸痛訴，離家40年來，梅姨僅短暫返家兩次：一次是為領取約3000元的徵地補償款，拿錢後便拂袖而去；另一次則是長子新居落成，她不僅未給予祝福，反而粗暴打翻孫子遞上的水果，導致幼童驚嚇過度住院月餘。這期間，她未曾負擔過一分錢撫養費，連返鄉車資都要求家人支付。
對昔日伴侶淪為拐賣兒童的嫌犯，張愈岸坦言雖早知其心狠懶散，卻未料到會做出殘害家庭的惡行。他明確表示不願前往探視，強調40年來的傷害無法彌補，相信司法會給予應有的嚴懲。
據被拐兒童申聰的父親申軍良確認，梅姨現年65歲，來自廣西。法律專家則指出，因其未滿75歲，若罪名成立依法仍可判處無期徒刑甚至死刑。
網傳影片顯示，她在廣州以推車擺攤販售水果維生，通常戴著口罩，身邊還有一名20多歲男子同行，鄰里也確認影片中的人物就是她。 前夫表示，她在1986年拋下2名年幼孩子遠赴廣東改嫁，40年來僅短暫返家2次，且未付過撫養費，連返鄉車資都要家人支付，行徑令他十分受傷。 據法律專家說明，她目前約65歲，未滿75歲，若相關罪名成立，依法仍可能面臨無期徒刑，情節嚴重時甚至可能判處死刑。
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網傳影片顯示，她在廣州以推車擺攤販售水果維生，通常戴著口罩，身邊還有一名20多歲男子同行，鄰里也確認影片中的人物就是她。
前夫表示，她在1986年拋下2名年幼孩子遠赴廣東改嫁，40年來僅短暫返家2次，且未付過撫養費，連返鄉車資都要家人支付，行徑令他十分受傷。
據法律專家說明，她目前約65歲，未滿75歲，若相關罪名成立，依法仍可能面臨無期徒刑，情節嚴重時甚至可能判處死刑。
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