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梅姨視頻曝光 落網前擺攤賣水果 前夫斥拋子離家40年

中國新聞組／北京11日電
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涉嫌拐賣多名兒童的「梅姨」落網前擺攤為生。（視頻截圖）
涉嫌拐賣多名兒童的「梅姨」落網前擺攤為生。（視頻截圖）

備受關注的「梅姨」(謝家梅)涉嫌拐賣多名兒童案近日進入司法審判程序，神祕主嫌「梅姨」的真實背景與落網前蹤跡逐步浮出水面。據了解，梅姨落網前擺攤為生，相關視頻也曝光。此外，她的前夫、現年72歲的老人斥其拋子離家40年，講述與「梅姨」共處那些年的點滴和感受時，仍感到備受傷害，甚至流淚。

綜合紅星新聞、瀟湘晨報報導，隨著案件推進，梅姨在廣州的生活片段亦隨之曝光。有民眾於網路分享去年拍攝的影像，顯示她曾在廣州推車擺攤販售水果，日常多戴著口罩，同行還有一名20多歲的男子，平時行為並無異常，鄰里亦證實其身分。

然而，在親友眼中的梅姨卻極為冷酷。其位於廣西北海的首任丈夫張愈岸首度發聲，指兩人於1979年結識，在未領結婚證情況下生了兩個小孩，但梅姨生性懶惰且冷漠，甚至拒絕為嬰孩哺乳。1986年，她無預警拋下當時年僅兩歲與五歲的孩子遠赴廣東改嫁，逼得張愈岸獨自負起撫養重擔。

張愈岸痛訴，離家40年來，梅姨僅短暫返家兩次：一次是為領取約3000元的徵地補償款，拿錢後便拂袖而去；另一次則是長子新居落成，她不僅未給予祝福，反而粗暴打翻孫子遞上的水果，導致幼童驚嚇過度住院月餘。這期間，她未曾負擔過一分錢撫養費，連返鄉車資都要求家人支付。

對昔日伴侶淪為拐賣兒童的嫌犯，張愈岸坦言雖早知其心狠懶散，卻未料到會做出殘害家庭的惡行。他明確表示不願前往探視，強調40年來的傷害無法彌補，相信司法會給予應有的嚴懲。

據被拐兒童申聰的父親申軍良確認，梅姨現年65歲，來自廣西。法律專家則指出，因其未滿75歲，若罪名成立依法仍可判處無期徒刑甚至死刑。

「梅姨」的第一任丈夫張愈岸。（取材自紅星新聞）
「梅姨」的第一任丈夫張愈岸。（取材自紅星新聞）

精華 FAQ

  • 網路流傳的影像顯示，她在廣州推車擺攤販售水果，日常多戴口罩，身邊還有一名20多歲男子同行，鄰里也證實其身分，表面生活相當低調。

  • 前夫稱兩人未辦結婚證卻育有2名孩子，梅姨在1986年突然離家改嫁，40年來只短暫返家2次，且從未支付撫養費，造成家人長期承受傷害。

  • 據法律專家說法，梅姨現年65歲，尚未滿75歲；若拐賣兒童等罪名成立，依法仍可能判處無期徒刑，情節嚴重時甚至有機會被判死刑。

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