半夜砸門鎖？江西高校傳施壓大四生 為新入學男生騰宿舍

校方半夜疑出動多名男性前往女生宿舍要求強制搬遷。（視頻截圖）

多名自稱是景德鎮學院大四學生的網友發帖稱，學校為給新入學的男生騰宿舍，強制要求大四女生搬離，甚至通過蹲守、半夜砸開宿舍門鎖等粗暴方式強制要求搬離，甚至有老師深夜進入女寢施壓時，對女生說出「妳來學校是為了找老公的」、「被人殺了怎麼辦」等涉歧視和恐嚇言論，還以取消預備黨員資格、卡助學金和政審相威脅，引發學生不滿。校方則稱是有女學生抗拒不搬還上了三把鎖，他們才動手卸鎖。警方已經介入。

據荔枝新聞報導，多名自稱景德鎮學院大四學生的網友發帖稱，學校為給新入學的男生騰宿舍，強制要求東四A棟全體大四女生搬遷至東一B、C樓部分宿舍，因大四女生需從條件較好的上床下桌宿舍搬入更擁擠、衛浴設施髒亂的「四改六」寢室，儲物空間大幅縮水，許多女生明確表示不願意搬遷後，學校通過蹲守等途徑施壓，甚至在半夜砸開宿舍門鎖，強制要求搬離，引發學生不滿。

大四女生在網上發布視頻，稱宿舍房門被外面的校方人員踹歪還強制撬鎖。（視頻截圖）

大四女學生指控，校方的搬遷通知倉促，調整通知在開學後才發布，未在暑假提前告知，部分在外實習、備考的大四學生被迫中斷計畫返回，但宿舍門已被撬開，校方還擅自將學生行李裝車，並以取消預備黨員資格、卡助學金和政審威脅，有學生稱被要求簽署「混寢被侵犯與校方無關」的承諾書。

發帖網友還放上了一段錄音，稱是有疑似學校老師深夜進入女生宿舍施壓時，對女生說出「妳來學校是為了找老公的」、「還是來選條件的」等極具侮辱性的言論，甚至威脅學生若在外租房「被人殺了怎麼辦。發帖學生並質疑，宿舍不夠用是因為學校今年招生人數超額。

大四女生在網上發布視頻，稱宿舍房門被外面的校方人員踹歪還強制撬鎖。（視頻截圖）

校方工作人員回應，招生並未超額，而是2026級新生男生比例激增並高於以往，導致男生宿舍床位緊張，實在沒辦法才請求大家，臨時將女生較少的樓棟調整出來，騰出房間讓給新生。該校大學生服務中心否認半夜敲門和強制搬遷，解釋稱是因為部分宿舍已空且上了多把鎖，才卸下多餘鎖具，搬遷是「請求配合挪動」，並指出大四女生過往「占了比較優質的資源。」

屬地公安部門則表示，已經關注到此事，並一直在出警和學校做溝通。景德鎮學院是江西省屬公辦院校，截至發稿前，江西省教育廳尚未回應。

目前校方與學生就「是否存在強制搬遷」各執一詞，相關話題今天衝上了熱搜，引發不少網友強烈憤慨，怒批該校嚴重違背教育初衷且充滿性別歧視，甚至涉嫌以暴力的強制手段威脅，呼籲官方介入調查處理。