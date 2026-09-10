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控4歲男童摸臀 涉事女大翻車 官媒、藝人伊能靜都開轟

中國新聞組／北京10日電
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指控「4歲男童摸臀」的女子帳號被禁止關注。（取材自觀察者網）
指控「4歲男童摸臀」的女子帳號被禁止關注。（取材自觀察者網）

AI摘要

文章摘要整理：

長沙4歲男童在餐廳不慎碰到女子臀部後，事件因女子主張維權與流量爭議持續延燒，人民日報與伊能靜先後發聲批評。

湖南長沙一名女子近日稱在某餐廳內被一名四歲男童摸臀事件持續發酵，該名女子反成為眾矢之的，大批網友扒出該名女子經營自媒體，此前曾發布多段與他人爭執視頻，質疑其為賺取流量刻意碰瓷，目前該女抖音微博帳號已被禁止關注。此事驚動官媒人民日報，昨發聲明確指「四歲男童的肢體接觸，不是製造流量漩渦的素材」，藝人伊能靜也看不下去，建議男童家長找律師對該女提誣告罪。

事發於8月26日長沙某餐廳內，四歲男童奔跑經過該名女子背後時，手部無意觸碰對方臀部，女子隨即追上並抓住男童衣領。事發後，有關部門先後組織三次調解均未達成和解，女子堅持要求書面道歉並承諾管教孩子，男童父母則稱是奔跑中不慎觸碰。涉事女子承認「就是幹自媒體的，當然希望流量」，已準備走訴訟流程。

男童父親昨發文稱，已第一時間口頭道歉和賠付醫藥費，但「對方要求我出具書面道歉並承諾『嚴加管教』，這我無法接受。一旦書面承認，就等於給孩子扣上了『故意』的帽子，這是對他一生的傷害。」這幾天孩子問他「爸爸，我是不是做錯事了」，他無言以對，懇請大家放過一個四歲的孩子。

此事在網上引發廣泛討論，輿論從最開始聲援涉事女子，到後來質疑該女是故意誇大事實賺取流量。人民日報昨發出銳評指出，這麼一起日常生活中的小摩擦在互聯網上鬧得「滿城風雨」，與兩個詞有關。一個詞叫「性騷擾」，該女子在其帳號發布視頻中使用「摸臀」這樣的虎狼之詞，很容易引來流量狂歡。一個詞叫「維權」，尋常的小矛盾，鬧到調解三次不成，還要訴諸法庭，其作為「維權」的表象則是流量青睞的對象。

銳評指出，個別人的小題大做甚至無事生非，因為借用話術攀扯上公眾普遍關心的話題，便可能造成極大的流量漩渦和公共資源浪費，甚至引起對立和撕裂，這類現象值得高度警惕。

女星伊能靜也在社群平台發文表示，成年人應當能分辨孩子的行為是否出於惡意，不應未審先判或直接要求賠償，建議家長「找律師提誣告罪」。

目前，該女子的抖音帳號已被禁止關注、微博帳號已被站方開啟一鍵防護，無法關注。人民日報認為，相關平台的做法是必要的，絕不能把這類糾紛變成網路流量的獵物。

摸臀風波現場畫面。（取材自觀察者網）
摸臀風波現場畫面。（取材自觀察者網）

精華 FAQ

  • 事發於8月26日，4歲男童在長沙某餐廳奔跑經過女子身後時，手部無意觸碰到對方臀部，女子隨即追上並抓住男童衣領，事件因此擴大。

  • 網友發現女子經營自媒體，過去曾發布多段與人爭執影片，加上她承認希望流量，外界懷疑她刻意放大事件、借題發揮，甚至質疑是為博關注而碰瓷。

  • 人民日報認為不應把日常小摩擦變成流量漩渦，批評濫用維權話術；伊能靜則指成年人應判斷孩子是否出於惡意，並建議男童家長考慮提誣告罪。

微博 抖音 伊能靜

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