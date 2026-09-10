拐童案「梅姨」真實照片首次曝光 是2010年的登記照

梅姨（謝家梅）的證件照。(取材自澎湃新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 牽涉兒童拐賣案的嫌疑人「梅姨」2010年登記照首度曝光，並被確認為真實照片；她於2025年12月在廣州落網後，案件再度成為焦點。

牽涉兒童拐賣案備受關注的犯罪嫌疑人「梅姨」（謝家梅），其拍攝於2010年的真實證件照近日首度曝光。澎湃新聞記者透過多個信源交叉印證，確認該照片的真實性。廣西籍的「梅姨」已於2025年12月在廣州市白雲區落網，隨著這張多年來最具代表性的關鍵照片浮出水面，也讓這起轟動一時的連環拐賣兒童案有重大進展。

據報導，案情背景顯示，「梅姨」因涉及多起兒童拐賣案件為大眾所熟知，其同案犯張維平因拐賣九名兒童，已於2021年12月10日由廣東省高級人民法院裁定維持死刑 判決。此前大眾對於未公開其真實照片，以及使用「梅姨」這種長輩稱呼深感不解，如今2010年登記照的正式披露，不僅回應外界對其真實容貌的關切，也為釐清該拐賣網絡的細節提供重要依據。

「梅姨」真實照片曝光後，迅速在網路上引發熱烈討論，許多網友憤怒留言：「拐賣兒童罪孽深重，此貨不殺天理不容！」、「抓到了就趕緊槍斃」；也有網友分析：「外表無法預判犯罪，作惡是主觀選擇，真正可怕的是內心的惡」；更有民眾痛批：「此人不配被稱為『姨』，只想看到她罪有應得的結果。」大眾普遍期盼司法能嚴懲人販，還給受害家庭公道。

牽涉兒童拐賣案備受關注的犯罪嫌疑人「梅姨」（謝家梅），其拍攝於2010年的真實證件照近日首度曝光。(取材自澎湃新聞)