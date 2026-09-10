寧德時代禁如廁 員工失禁後朝班長扔糞便？ 公司回應了

網傳一名男子裸奔視頻。（視頻截圖）

一段「寧德時代宜賓基地班長不讓普工上廁所，致員工拉褲兜後裸奔朝班長扔糞便」的視頻近日在網上熱傳。寧德時代及旗下子公司四川時代相繼回應，表示網傳視頻中的場所和人員均非該公司所有，相關說法是惡意造謠，公司已報警。公司負責人還表示，寧德時代各基地均設有衛生間和吸菸區域，不存在不允許員工上廁所的情況。

據網傳視頻，場景在一車間，發布網民稱在宜賓某動力電池大廠裡面，班長死死卡著員工，不讓去洗手間。工人憋不住當場失禁，情緒徹底繃不住，在車間裸奔，還拿起糞便扔向班長。不少網民因此聯想到是寧德時代宜賓基地，紛紛批評該公司流水線的嚴苛管理。

公開信息顯示，寧德時代宜賓基地，通常指寧德時代新能源科技股份有限公司通過其全資子公司——四川時代新能源科技有限公司（簡稱「四川時代」），在四川省宜賓市三江新區（臨港經開區）投資建設的動力電池生產基地。

據錢江視頻，四川時代一名工作人員表示，此事不屬於四川時代新能源科技有限公司，「他不是我們基地啊，也不是我們公司啊。」「什麼人都有吧，我只能說……」接近寧德時代人士表示，網傳視頻並非寧德時代，警方已經在介入處理，並指寧德時代各個基地甚至會給公司員工安排吸菸空間，不會不允許上廁所，而且「因為不讓上廁所，所以脫光了出去走，這事也挺詭異的。」

有網民則核對視頻中的場景，研判是移花接木，多個細節可以佐證視頻與寧德時代無關，比如寧德時代產線並未使用視頻中出現的灰色防塵服；車間實行手機封膜管理，幾乎不可能隨意拍攝；視頻中的車間布局、5S標線與寧德時代標準化產線風格不符。

有行業博主和知情網民指出，視頻真實發生地可能位於另一家位於浙江省的電池企業，時間約在8月底，真實起因是一起離職流程未被批准引發的糾紛，並非「禁止上廁所」，當事人手中拿的也可能只是手機而非網傳的糞便。該企業接線人員先說「那是嘉善那邊的」，隨後又改口稱不知情。

目前警方已介入調查。