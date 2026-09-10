假新娘假母假鄰居齊上陣 中男跨海娶妻被騙2.8億越南盾

本案的幾名涉案人員均出庭，圖為庭審現場。（取材自哈爾濱新聞網）

這起案件近日在越南 同塔省第一地區人民法院一審宣判。38歲的中國男子郝先生經人介紹赴越南相親，沒想到卻遇上了一個由5人組成的「全員演員」騙婚團夥，團夥主媒案排自己丈夫、侄女和朋友分別假扮新娘、母親、叔叔、婚介和鄰居，5人全是演員，從郝先生身上騙走2.8億越南盾（約合人民幣7.23萬元）。其中的「假新娘」僅分得500元（人民幣，下同），卻要被關7年。

據哈爾濱新聞網報導，9月4日下午，越南同塔省第一地區人民法院內，43歲的阮氏芳草與4名同夥站上被告席。一場從「介紹對象」開始、以假新娘、假母親、假叔叔和假鄰居共同完成的婚姻騙局，迎來一審判決。

阮氏芳草能用中文交流。根據起訴書，2025年，阮氏芳草經人介紹認識了38歲的中國人郝先生，得知對方希望在越南尋覓一位結婚對象後，便萌生了騙取錢財的念頭。她化名「武氏碧玄」，把自己包裝成中越跨國婚姻介紹人，聯繫熟人石仲找來自己的19歲侄女阮玉草冒充新娘，阮氏芳草承諾事成後向其支付500萬越南盾。阮玉草遂被安排以「黎氏芙蓉」假名，自稱25歲。

為了讓這場騙局看起來更逼真，阮氏芳草又找來44歲的阮氏黃鶯冒充新娘母親，讓自己的丈夫阮黃英武冒充新娘叔叔，石仲則扮成鄰居。團夥甚至還花50萬越南盾租下當地一處住宅，把它布置成「女方家」。

2025年4月7日，一行人與郝先生在胡志明市見面，郝先生沒有發現異常，同意繼續商談婚事。4月10日，郝先生被帶到新和鄉的出租屋「見家長」，假母親、假叔叔和假鄰居依次登場，阮氏芳草稱女方同意婚事，並要求男方先支付7000萬越南盾（約18080元人民幣），接著又陸續以籌備婚事等理由向郝先生索要錢財，郝先生都如數給付。

4月19日晚，阮氏芳草團夥租車前往新山一國際機場，接到再次來越南的郝先生及其父親，阮氏芳草又收取1.75億越南盾（約45200元人民幣），並拿走兩部準備送給女方家庭的手機，接著趁父子二人租婚服、理髮沒留意，所有團夥成員突然全部乘車離開，隨後關機並拉黑聯繫方式，把即將參加「婚禮」的父子留在當地。郝先生久等無果，最終向警方報案。

經調查認定，該團夥共騙取2.8億越南盾。阮氏黃鶯和石仲各分得400萬越南盾（約1030元人民幣），阮玉草得到200萬越南盾（約516元人民幣）及一部手機，其餘款項由阮氏芳草夫婦揮霍。2025年11月4日，5名涉案人員被捕。當地時間9月4日，越南法院一審以詐騙罪及侵占財產罪判處阮氏芳草監禁9年6個月；其丈夫阮黃英武獲刑8年；石仲、阮玉草和阮氏黃鶯各獲刑7年。