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中國又見催捐 他停資助用蘋果機貧生 反被她嗆「曝光你」

中國新聞組╱北京10日電
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姚先生發布的事件進展。（取材自社交帳號截圖）
姚先生發布的事件進展。（取材自社交帳號截圖）

繼四川單親媽停捐卻遭公益機構打電話質問後，甘肅嘉峪關一名姚姓男子也遭遇「催捐」。姚男工作10年來持續資助多名貧困學生，近日因停止資助一名女大生，反遭對方發簡訊質問「盡快打過來，不然我曝光你」，對話截圖曝光後引發輿論關注。嘉峪關相關部門隨後介入處理，姚先生9日透露，該女生是情急之下失言，已經給該女生送去本月1500元（人民幣，下同）生活費，並為她安排勤工儉學。

大風新聞報導，這起爭議源於姚先生的助教發現該名女大生升上大學後，使用高檔蘋果手機且打扮濃妝豔抹，認定其已不符合資助標準而停止打款。女生辯稱是自己攢錢換的，並嗆：「這個資助標準是誰規定的，你能代表法律嗎？」幾分鐘後見姚先生未回覆，女生更傳訊痛批：「剛上高一的時候，你的助教當著我班主任的面，親口說你要資助到我不再讀書為止。這才資助了五年就不兌現了，請你盡快打過來，不然我曝光你。」

姚先生坦言自己是農村出身，大學時餓過肚子，因此自2014年工作後便開始資助學生，高中每月500元、大學每月1000元。面對女生的言語威脅，姚先生並未說重話，坦言「有時感覺被架起來了」，但強調催捐事件已過去，未來仍會力所能及繼續資助。

事件發酵後，在網路上引發廣泛的討論，許多網友對受助者的態度感到氣憤，「拿著資助人的錢還理直氣壯威脅，實在讓人寒心」、「資助是情分不是本分，這種心態太不感恩了」；也有網友對姚先生的善意表達敬佩與同情：「好人真的太難當了，希望受助者能真正明白別人的苦心」、「無論是個人資助還是公益機構催捐，道德綁架式催捐只會消耗社會參與公益的熱情。」

此前也有一起類似案例，北京密雲一位經營甜品店的單親媽媽劉女士，因生意不佳停止堅持多年的月捐，卻接獲公益機構電話質問原因，當劉女士表示「沒錢了」時，對方竟然傳出笑聲，讓她感到十分寒心，自嘲「咱到底是捐助者還是提款機」。

男子資助女生5年後停止，遭質問「快打過來 不然曝光你。（視頻截圖）
男子資助女生5年後停止，遭質問「快打過來 不然曝光你。（視頻截圖）

姚先生發布的事件進展。（取材自社交帳號截圖）
姚先生發布的事件進展。（取材自社交帳號截圖）

精華 FAQ

  • 姚姓男子多年資助多名貧困學生，近日因停止資助一名女大生，卻收到對方簡訊催促打款，甚至揚言若不匯款就要曝光他，對話截圖因此引發關注。

  • 因助教發現女大生升上大學後使用高檔蘋果手機、妝扮也較為濃豔，認為其已不符合原本的資助標準，於是決定停止打款，女大生則否認並稱是自己攢錢更換。

  • 嘉峪關相關部門已介入，姚先生表示女生是情急失言，並已補上本月1500元生活費、安排勤工儉學；網友多批評受助者不感恩，也認為催捐只會消耗公益熱情。

甘肅

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