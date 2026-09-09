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東莞女趁49歲男友午睡殺害分屍 還回訊息營造在世假象

中國新聞組／北京9日電
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女子趁49歲男友午睡將其殺害分屍。（視頻截圖）
女子趁49歲男友午睡將其殺害分屍。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

廣東東莞發生情殺分屍案，胡女涉嫌趁49歲男友午睡時將其殺害並藏屍，還以其帳號對外聯絡掩飾真相，案件已進入審查起訴階段。

一名女子涉嫌在廣東東莞殺害49歲男友並分屍，8日被移送至檢察院審查起訴。被害人兒子唐先生稱，父親女友胡女涉嫌在2月1日殺害父親分屍，隨後用父親帳號回訊息、發朋友圈營造父親還在世假象。唐先生稱，長時間聯繫不上父親後，發覺異常便報警，警方將胡女抓獲歸案。

據東莞市人民檢察院消息，該案已進入審查起訴階段，胡女涉嫌故意殺人、竊盜罪。

綜合新京報、新浪財經、自媒體「筆尖下的人生」報導，廣東東莞發生殺人肢解案。一名49歲唐姓男子撫養胡女三名子女多年，今年2月1日於午睡期間，被胡女殺害及分屍，將屍塊藏到居所大樓的天台。

唐先生表示，父親與胡女交往五、六年，並撫養對方三名子女；父親遇害後，胡女疑似繼續使用其手機帳號，透過微信回覆親友訊息，並發布朋友圈動態，讓外界以為死者仍然在世。

唐先生稱，他在一段時間內持續無法聯繫父親，撥打語音及電話均未能正常取得聯繫，收到的訊息也與父親平時的表達方式有所不同。由於長時間聯繫不上父親，加上發現相關異常情況，唐先生前往東莞報警，警方其後將胡女抓獲。

據唐先生說法，父親身材較瘦，與胡女身高差距不大，胡女涉嫌趁父親午睡時犯案。

案件調查後，警方將胡女抓獲歸案，胡女在第二日承認殺害唐某，把屍塊藏在居住大樓的天台上。相關案情目前已進入司法程序。

東莞市人民檢察院消息顯示，該案目前已移送檢察院審查起訴，胡女涉嫌的罪名包括故意殺人罪及竊盜罪。案件具體情況及相關責任，仍有待司法機關進一步審理。

精華 FAQ

  • 據報導，胡女疑在2月1日趁49歲男友午睡時將其殺害並分屍，之後把屍塊藏在居住大樓天台，案件經調查後已進入司法程序。

  • 被害人兒子表示，胡女疑持續使用死者手機帳號，透過微信回覆親友訊息、發朋友圈動態，讓外界誤以為男子仍然活著。

  • 東莞市人民檢察院表示，案件已移送審查起訴，胡女目前涉嫌故意殺人罪及竊盜罪，後續仍待司法機關進一步審理認定。

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