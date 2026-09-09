多名中國逃犯冒充納粹受害者後代 騙德國護照

德國 近日揭發一條偽造猶太身分獲取德國國籍的地下產業鏈，多名來自中國的逃犯在以色列中介協助下，冒充納粹 德國時期受害者的後裔，騙取德國護照 。德國聯邦刑事調查局（BKA）與杜塞道夫檢察院正對32名嫌疑人展開調查，其中半數已成功騙領護照。據悉，涉案者包含涉嫌在菲律賓犯下綁架殺人案、今年7月被從美國移送回中國的通緝犯劉瀚文。

綜合媒體報導，劉瀚文在美國被捕後供述，他向中介支付約60萬美元、等待一年多就成功取得德國國籍，並為妻女申請護照入境美國，後因提供虛假材料申請綠卡而被捕。1980年出生於山東的劉瀚文，曾涉非法吸收公眾存款罪於2017年出逃，名列國際刑警紅色通緝令。檢方調查發現，多名嫌疑人均為被中國通緝的逃犯，目前德國當局正全力釐清整體涉案細節。

涉案嫌疑人主要利用具有憲法地位的德國《基本法》第116條特殊條款。該條款規定，凡在納粹德國期間被剝奪國籍者及其後代，均可重獲德國國籍，且申請程序極其簡便，僅須提供出生證明、血緣關係證明等文件，免手續費亦無須定居德國、無須說德語或放棄原國籍。嫌疑人透過偽造個人生平與家譜，並由多名以色列公證人為偽造文件複印件進行公證後提交申請。

背景顯示，以色列國內入籍德國的中介服務市場極為龐大，各路律所與公證事務所爭相打廣告招攬客戶。由於處理此類申請的德國聯邦行政管理局（BVA）認可經公證的複印件，加上審查人員對納粹歷史受害者後代抱持罪惡感而迅速審批，使詐騙嫌疑犯有機可乘，利用這項審查漏洞。

這起消息曝光後，許多網友震驚留言：「花60萬美元就能偽造身分走通關，這種審查漏洞實在太誇張」、「利用歷史罪惡感和法律善意來逃避制裁，簡直是極度無恥」。