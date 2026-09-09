作案細節披露…「梅姨」常年流亡 落網時潦倒 靠撿廢品維生

「梅姨案」受害者申軍良在濟南進行案前溝通會，指「梅姨」壞事做盡對；圖為早前申軍良尋找兒子和梅姨。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 廣州檢方已起訴涉嫌拐賣兒童的「梅姨」謝家梅，申軍良希望透過庭審查明更多被拐孩童去向與人口販運網絡，並為其他尋子家庭討回真相。

牽動中國多個尋子家庭的「梅姨」案進入審判程序。廣州市人民檢察院近日以涉嫌拐賣兒童罪，對「梅姨」謝家梅提起公訴，開庭日期尚未確定。受害者申軍良與已尋回的兒子申聰，8日在山東濟南舉行案前說明會，盼被告在法庭上交代更多被拐兒童去向，也希望透過審理追出完整人口販運 鏈。

申軍良表示，謝家梅現年65歲、廣西人，長年使用多個化名，曾有多段婚姻及子女；據其了解，謝過去曾因重婚罪被判刑。謝家梅2025年在出租屋落網，當時生活困頓、靠撿拾廢品維生。申軍良及多名知情人士稱，謝家梅名下可供賠償的財產不多，但家屬認為，刑事追責及釐清真相的重要性遠高於賠償金額。

本案焦點之一是謝家梅在拐賣網絡中的角色。申軍良指出，已伏法的同案主犯張維平過去供稱，曾交給「梅姨」11名兒童；家屬與律師認為，謝並非單純居中介紹，而是整條轉賣鏈的重要環節，盼檢警持續追查是否仍有未尋回的孩子與共犯。

申聰2005年1月、一歲時在廣州增城住處被擄走。申聰母親當時在做飯，遭歹徒以手摀住口鼻，並以膠帶封嘴、反綁雙手及塑膠袋套頭；歹徒離去後，她掙脫束縛，發現躺在床上的兒子已不見蹤影。

判決書並揭露，犯案者事前購買膠帶及辣椒水，並租妥房屋暫時安置孩子。周容平等人擄走申聰後，翌日交予張維平；張維平供稱，他再聯繫「梅姨」一同將孩子賣出，取得人民幣1萬3000元，並分給「梅姨」1000元介紹費。申聰被拐案中，張維平、周容平已於2023年被執行死刑，另有共犯分別被判無期徒刑及10年徒刑。

申軍良接受媒體專訪時，也披露謝家梅案的更多細節。申軍良透露，謝家梅常年流竄，輾轉多地與多名男性同居，始終沒有正當營生，日子過不下去便轉頭投靠下一個，她將販賣孩童當作謀生手段，靠倒賣孩子維持生活。

隨案件進入法院，網上再度出現要求公布「梅姨」真實高清照片聲音。不過檢警目前尚未就此作出公開說明。

法界人士指，謝家梅雖已被起訴，但在判決確定前仍適用無罪推定原則；若案件仍涉及其他被拐兒童、潛在證人或未釐清共犯，嫌疑人照片若廣泛流傳，可能影響證人辨認的獨立性及後續偵辦。

申軍良說，謝家梅落網後，他曾寫信請對方若知道其他孩子下落，應向警方據實說明，「給其他家庭一個交代」。這起案件再度喚起民眾對兒童拐賣犯罪的憤怒。許多網友留言盼法院從嚴審理，也期待透過庭審與持續追查，讓更多失蹤孩子返家。

網上再度出現要求公布「梅姨」真實照片；圖為早前尋親民眾在街頭舉牌。（視頻截圖）