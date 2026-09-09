中國百萬粉絲博主倫敦直播 遭圍毆搶劫 使館介入

擁有約500萬粉絲的旅英華人博主「倫敦Kj」（本名施克俊），近日在英國倫敦鬧區戶外直播時，遭三名外籍青年辱罵挑釁、圍毆致傷。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 旅英華人博主「倫敦Kj」在倫敦皮卡迪利廣場直播時遭外籍青年辱罵、圍毆並企圖搶表受傷，中方使館已介入跟進。

擁有約500萬粉絲的旅英華人博主「倫敦Kj」（本名施克俊），近日在英國倫敦鬧區戶外直播時，遭三名外籍青年辱罵挑釁、圍毆致傷，並險些被搶走名表。整個過程透過直播鏡頭即時傳回中國，數千名線上觀眾目擊這起驚魂事件。目前，中國駐英國大使館 已接獲求助並介入跟進。

事發於當地時間9月4日凌晨0時許，博主「倫敦Kj」在倫敦著名的皮卡迪利廣場（Piccadilly Circus）戶外直播。據博主與現場同行友人鍾先生還原，當時有兩名約20多歲、疑似飲酒的外籍青年靠近挑釁。在發現對方正在向中國網友直播後，兩人對著鏡頭做出豎中指等侮辱性手勢，並用髒話言語辱罵。

隨後衝突進一步升級，兩名青年叫來第三名同伴折返發難。其中一名男子緊盯博主手腕上的手表並強力拉拽，拉扯過程中，手表帶被當場扯斷，但因佩戴較緊未被強行搶走。搶奪未果後，三名青年將博主拖拽倒地踢踹毆打，同行的鍾先生在衝上前解圍時亦被打了一拳。三人在施暴後隨即逃離現場。

事發後，博主前往當地醫院接受檢查。醫療診斷顯示，其右肩嚴重扭傷，右半身因劇烈疼痛致活動受限，需開具強效止痛藥並佩戴手臂吊帶固定保護。

然而，當事人對於當地警方的處置方式表示相當失望。博主透露，報案後，警方並未第一時間派員前往現場調查，僅在警局登記並提供一份包含報案號的文件回執，案件被歸類為普通的街頭襲擊。博主表示，目前正整理完整的直播錄影及現場證據，準備提交至倫敦警方官網，堅持要求將施暴者緝拿歸案。

針對此事件，博主一行人7日已向中國駐英國大使館領事保護專線發送郵件尋求協助，中國駐英國大使館隨後回覆確認，已收到相關材料並開始跟進，將督促當地警方依法公正處理，同時建議當事人前往使館當面尋求進一步幫助。