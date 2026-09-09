4歲男童碰臀 湖南女網紅怒勒脖控性騷 網炸鍋：糾纏式維權

孩子被勒出瘀青。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 湖南長沙一名4歲男童在餐廳走道碰到女子臀部後，女方指控性騷擾並拉拽幼童，監視畫面曝光後輿論反轉，雙方仍可能進入訴訟。

湖南長沙近日發生一起幼童觸碰女子臀部引發的激烈糾紛。一名四歲男童在餐廳走道奔跑時失衡，手部碰觸到一名女子臀部，該女堅稱遭「摸臀性騷 擾" rel="154586">性騷擾 」，當場上前拉拽男童衣領，導致幼童脖頸留下明顯紅印；儘管男童家長已口頭致歉並支付醫藥費，雙方仍三次調解破局，女子更宣稱將提告家長，然而隨著監視畫面曝光，網路輿論出現強烈反轉。

綜合瀟湘晨報等媒體報導，來自福建的小熊稱，8月26日在長沙某餐廳內，遭一名四歲男童觸碰臀部。男童父母解釋，孩子當時跑動時手部意外碰到小熊，並非故意；餐廳監視器畫面顯示，男童穿越走道時與小熊身體接觸，事發通道兩側當時均有人。

小熊與家長爭執時，兩度表示自己發生「呼吸性鹼中毒」，男童父母後來口頭道歉並支付相關醫療費用。不過，小熊堅持要求對方以書面道歉，或由一家人錄製道歉影片。男童父母則指稱，小熊在衝突中拉扯、勒住孩子頸部，造成孩子受驚。相關部門其後安排三次調解，均未達成協議。

小熊近日透過社群帳號發布多段影片，稱事件後失眠、焦慮，並表示自己是自媒體工作者，需要流量但不會顛倒黑白；她的帳號簡介並標註「已在走訴訟程序」。有網友檢視其帳號內容後，質疑她慣以公開衝突吸引流量。據悉，小熊第一支影片有500多萬播放量，因有男童家長的聲音，被投訴下架。

事件曝光後，評論區幾乎一面倒替男童抱不平；有網友直言，「四歲孩子跑動中碰到人，和故意猥褻是兩回事」、「女子應先找家長或店家協調，不該把情緒發洩在幼童身上」，也有人稱，四歲童尚不具完整性別意識，「不宜直接定性為性騷擾」；澎湃新聞甚至評論，將一般糾紛過度上綱為性騷擾，可能形成「糾纏式維權」。但也有人認為，男童家長仍應就公共場合造成他人困擾表達歉意。

另有律師指出，女子若確曾拉扯幼童衣領、限制其行動，致孩子頸部留下傷痕，可能涉及人身損害；男童父母可依實際支出主張醫療、交通等損失，情節嚴重者亦可報警或依法求償。另一方面，若女子將無意接觸公開描述為「故意摸臀」，且造成男童與家人負面社會評價，家長可考慮主張名譽權受侵害。

至於小熊若提告，仍須就男童有故意、行為與自身傷害或精神損失間的因果關係提出證據，最終將由司法機關依監視器畫面及相關事證認定。

女子稱在餐廳被四歲男童摸臀監控畫面。(視頻截圖)