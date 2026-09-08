我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未披露華裔教授中國關係 俄州大付210萬和解

人行道損壞 維修責任屬於市府還是屋主？

長沙女控4歲男童摸臀 不道歉就告 監控曝光後輿論一邊倒

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
女子稱在餐廳被四歲男童摸臀監控畫面。(視頻截圖)
女子稱在餐廳被四歲男童摸臀監控畫面。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

湖南長沙餐廳發生4歲男童奔跑碰到女子臀部爭議，女子抓人致男童頸部瘀青，雙方因道歉與責任認定多次調解未果，女方已準備提告。

湖南長沙一家餐廳裡，一個四歲的小男孩日前手裡拿著玩具槍在跑，碰到了一個成年女性的臀部。然後這個女性追上去抓住孩子，把孩子脖子勒出了瘀青。之後三次調解，都卡在誰先道歉上，話題衝上熱搜。女方認為被摸臀，要求家長道款未果後，現在準備走訴訟流程了。而監控畫面出來之後，輿論幾乎一邊倒地認為孩子的觸碰更像是無意的。

綜合自媒體網易號「大廠編外實習生」、「本來就是個局外人」報導，8月26日，福建女孩小熊在長沙某餐廳用餐時，一名四歲男童手持玩具槍奔跑，過程中碰到她的臀部。小熊確認身後沒有其他人後，追上男童並抓住他，認為男童是故意觸碰；男童父母則表示，孩子可能是在跑動時抬手保持平衡或撥開人群，並非故意。

爭議隨後擴大。小熊抓住男童時，男童脖子出現勒痕及瘀青。孩子父母認為這屬於傷害行為，小熊則稱傷痕是孩子掙扎造成，自己沒有主觀故意。

其後三次調解均未能達成共識。小熊要求男童父母書面道歉，或一家三口拍攝視頻道歉，並承諾今後管教好孩子；男童父母表示可以道歉，但要求小熊先為弄傷孩子一事道歉。雙方因道歉順序及責任認定談不攏，男童母親雖曾在調解現場口頭道歉，事情仍未解決，小熊目前準備進入民事訴訟程序。

對此，有網友說，「多麼金貴的屁股啊，他媽的四歲男童都稀罕，是吧？？？」

報導稱，從曝光的監控畫面看，男童奔跑時手上有物，並有抬手撥開前方人員或保持平衡的動作，因此觸碰是否具有故意，仍須依完整監控及司法判斷認定。四歲兒童屬無民事行為能力人，女方要求家長道歉及承諾管教，法院是否支持仍取決於證據及具體責任認定。

孩子被勒出瘀青。(視頻截圖)
孩子被勒出瘀青。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 事件起於長沙一家餐廳內，4歲男童手持玩具槍奔跑時碰到一名成年女性的臀部。女方隨後追上並抓住孩子，進而引發後續對是否故意觸碰與是否造成傷害的爭議。

  • 女方認為男童是故意觸碰，要求家長道歉並承諾管教；男童父母則表示孩子可能只是跑動時抬手保持平衡或撥開人群，較像無意碰觸，並非刻意冒犯。

  • 調解卡在誰先道歉與責任如何認定，女方要求書面或影片道歉，男童父母則希望女方先為弄傷孩子道歉，雙方無法達成一致，因此女方準備進入民事訴訟程序。

上一則

闖進美網8強／鄭欽文不甩賽前勝率僅12% 奔向世界前50

下一則

冷凍1年的螞蚱「解凍後復活」 網友發帖釣出專家說法

延伸閱讀

男在便利店手碰女子包包是摸臀？監控曝真相 換店長被罵

男在便利店手碰女子包包是摸臀？監控曝真相 換店長被罵
小學生捷運跟騷女乘客 律師憂：若沒導正恐增社會問題

小學生捷運跟騷女乘客 律師憂：若沒導正恐增社會問題
香港2童搶籃球變家長混戰鬧劇 雙方媽媽、1外婆被捕

香港2童搶籃球變家長混戰鬧劇 雙方媽媽、1外婆被捕
中國壽司郎驚見男童「尿在杯子裡」竟還喊：誰要喝檸檬

中國壽司郎驚見男童「尿在杯子裡」竟還喊：誰要喝檸檬

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
習近平「疑遭攙扶」下機引揣測。（取材自Ｘ平台）

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

2026-09-03 09:30

超人氣

更多 >
孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時
男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返
咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法

咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法