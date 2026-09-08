長沙女控4歲男童摸臀 不道歉就告 監控曝光後輿論一邊倒

女子稱在餐廳被四歲男童摸臀監控畫面。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 湖南長沙餐廳發生4歲男童奔跑碰到女子臀部爭議，女子抓人致男童頸部瘀青，雙方因道歉與責任認定多次調解未果，女方已準備提告。

湖南長沙一家餐廳裡，一個四歲的小男孩日前手裡拿著玩具槍在跑，碰到了一個成年女性的臀部。然後這個女性追上去抓住孩子，把孩子脖子勒出了瘀青。之後三次調解，都卡在誰先道歉上，話題衝上熱搜。女方認為被摸臀，要求家長道款未果後，現在準備走訴訟流程了。而監控畫面出來之後，輿論幾乎一邊倒地認為孩子的觸碰更像是無意的。

綜合自媒體網易號「大廠編外實習生」、「本來就是個局外人」報導，8月26日，福建女孩小熊在長沙某餐廳用餐時，一名四歲男童手持玩具槍奔跑，過程中碰到她的臀部。小熊確認身後沒有其他人後，追上男童並抓住他，認為男童是故意觸碰；男童父母則表示，孩子可能是在跑動時抬手保持平衡或撥開人群，並非故意。

爭議隨後擴大。小熊抓住男童時，男童脖子出現勒痕及瘀青。孩子父母認為這屬於傷害行為，小熊則稱傷痕是孩子掙扎造成，自己沒有主觀故意。

其後三次調解均未能達成共識。小熊要求男童父母書面道歉，或一家三口拍攝視頻道歉，並承諾今後管教好孩子；男童父母表示可以道歉，但要求小熊先為弄傷孩子一事道歉。雙方因道歉順序及責任認定談不攏，男童母親雖曾在調解現場口頭道歉，事情仍未解決，小熊目前準備進入民事訴訟程序。

對此，有網友說，「多麼金貴的屁股啊，他媽的四歲男童都稀罕，是吧？？？」

報導稱，從曝光的監控畫面看，男童奔跑時手上有物，並有抬手撥開前方人員或保持平衡的動作，因此觸碰是否具有故意，仍須依完整監控及司法判斷認定。四歲兒童屬無民事行為能力人，女方要求家長道歉及承諾管教，法院是否支持仍取決於證據及具體責任認定。

孩子被勒出瘀青。(視頻截圖)