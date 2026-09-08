我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅浮宮竊案重演？法國雷諾瓦博物館也遭竊 偷走4件作品總值900萬歐元

全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

中國留英博士生鄒鎮豪迷姦案 再添7受害人

中國新聞組╱北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
28歲中國籍留英博士生鄒鎮豪因下藥並性侵多名女性而被英國法庭判處終身監禁。(英媒...
28歲中國籍留英博士生鄒鎮豪因下藥並性侵多名女性而被英國法庭判處終身監禁。(英媒報導截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

鄒鎮豪在已因10名女性受害案被判終身監禁後，又因新證據遭英國警方移送檢方審查，可能再面臨涉及7名女性的追加刑事指控。

曾因下藥並性侵10名女性而被英國法庭判處終身監禁的28歲中國籍留英博士生鄒鎮豪，近日可能面臨更多刑事指控。英國倫敦都會警察局已將載有新證據的案卷，正式提交予皇家檢控署審查，內容涉及另外七名女性提出的強姦及意圖實施性犯罪而下藥等指控。檢控方目前正在評估相關證據，以決定是否對這名被警方形容為「英國史上最猖獗性掠食者之一」的罪犯追加起訴。

綜合大風新聞及英國BBC報導，警方透露，在鄒鎮豪先前被定罪後發出呼籲期間，共有23名女性主動聯繫警方，其中有五名女性展現極大勇氣決定提出刑事指控；提交的新案卷還包含另外兩名身分未明女性遭強姦的案件。警隊總警司安吉拉·克雷格斯對站出來的女性表達感謝：「我們深知報告此類罪行有多麼困難，每一位聯繫我們的女性都展現了極大的勇氣。」此外，針對鄒鎮豪在中國境內涉嫌性侵女性的指控，英國警方目前也正透過國際法律程序與中國相關部門合作，全力獲取相關證據。

案件背景顯示，1997年出生於廣東東莞的鄒鎮豪，2017年赴英留學並取得倫敦大學學院工程碩士學位，隨後攻讀博士。全案於2023年11月因一名女性報案而曝光，警方在其手機內搜出大量強姦昏迷女性的影片，並在其倫敦公寓查獲滴管及氯胺酮、搖頭丸等管制藥物。調查指出，他常透過網路結識受害者，邀請她們至公寓飲酒後下藥加害，不僅拍下過程更保留「戰利品盒」。警方擔憂其拍攝的受害者中，多數身分難以確認，實際鎖定的目標恐超過60人。

2025年2月法庭審理認定，鄒鎮豪於2019年至2023年間在倫敦及中國共強姦10名女性，被裁定11項強姦罪、三項偷窺罪、10項持有極端色情圖片罪、一項非法拘禁罪及三項意圖性犯罪而持有管制藥物罪成立。審判期間，鄒鎮豪曾提出以「化學閹割」換取較輕判刑，但遭法官當庭拒絕。2025年6月，英國倫敦刑事法庭重判其終身監禁，且最少須服刑24年才可申請假釋。

精華 FAQ

  • 新案卷涉及另外7名女性提出的強姦，以及意圖實施性犯罪而下藥等指控，檢方正據此評估是否對鄒鎮豪追加起訴。

  • 警方表示，先前呼籲後有23名女性主動聯繫，其中5人決定提告，另有2名身分未明女性疑遭強姦，顯示潛在受害者可能更多。

  • 他在2025年6月被倫敦刑事法庭判處終身監禁，至少須服刑24年才可申請假釋，原因是被認定在2019年至2023年間強姦10名女性。

博士生

上一則

24歲百萬粉絲網紅「幹飯瑩瑩」病逝 曾直播吞70皮蛋

下一則

懷疑妻子出軌 內蒙男毆妻再性侵 辯稱「婚內不算強姦」

延伸閱讀

曾3犯案3交保 吉爾洛男涉性侵10歲童 法官裁定不得保釋

曾3犯案3交保 吉爾洛男涉性侵10歲童 法官裁定不得保釋
內蒙男毆妻再性侵 竟辯婚內不算強姦

內蒙男毆妻再性侵 竟辯婚內不算強姦
中國女留學生分屍案 南韓警公布中籍兇手正面照及信息

中國女留學生分屍案 南韓警公布中籍兇手正面照及信息
華人護工殺2長者 辯精神失常遭駁回 殺人罪成 恐判無期

華人護工殺2長者 辯精神失常遭駁回 殺人罪成 恐判無期

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35

超人氣

更多 >
孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時
男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決
小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌