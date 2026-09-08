中國留英博士生鄒鎮豪迷姦案 再添7受害人

28歲中國籍留英博士生鄒鎮豪因下藥並性侵多名女性而被英國法庭判處終身監禁。(英媒報導截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 鄒鎮豪在已因10名女性受害案被判終身監禁後，又因新證據遭英國警方移送檢方審查，可能再面臨涉及7名女性的追加刑事指控。

曾因下藥並性侵10名女性而被英國法庭判處終身監禁的28歲中國籍留英博士生 鄒鎮豪，近日可能面臨更多刑事指控。英國倫敦都會警察局已將載有新證據的案卷，正式提交予皇家檢控署審查，內容涉及另外七名女性提出的強姦及意圖實施性犯罪而下藥等指控。檢控方目前正在評估相關證據，以決定是否對這名被警方形容為「英國史上最猖獗性掠食者之一」的罪犯追加起訴。

綜合大風新聞及英國BBC報導，警方透露，在鄒鎮豪先前被定罪後發出呼籲期間，共有23名女性主動聯繫警方，其中有五名女性展現極大勇氣決定提出刑事指控；提交的新案卷還包含另外兩名身分未明女性遭強姦的案件。警隊總警司安吉拉·克雷格斯對站出來的女性表達感謝：「我們深知報告此類罪行有多麼困難，每一位聯繫我們的女性都展現了極大的勇氣。」此外，針對鄒鎮豪在中國境內涉嫌性侵女性的指控，英國警方目前也正透過國際法律程序與中國相關部門合作，全力獲取相關證據。

案件背景顯示，1997年出生於廣東東莞的鄒鎮豪，2017年赴英留學並取得倫敦大學學院工程碩士學位，隨後攻讀博士。全案於2023年11月因一名女性報案而曝光，警方在其手機內搜出大量強姦昏迷女性的影片，並在其倫敦公寓查獲滴管及氯胺酮、搖頭丸等管制藥物。調查指出，他常透過網路結識受害者，邀請她們至公寓飲酒後下藥加害，不僅拍下過程更保留「戰利品盒」。警方擔憂其拍攝的受害者中，多數身分難以確認，實際鎖定的目標恐超過60人。

2025年2月法庭審理認定，鄒鎮豪於2019年至2023年間在倫敦及中國共強姦10名女性，被裁定11項強姦罪、三項偷窺罪、10項持有極端色情圖片罪、一項非法拘禁罪及三項意圖性犯罪而持有管制藥物罪成立。審判期間，鄒鎮豪曾提出以「化學閹割」換取較輕判刑，但遭法官當庭拒絕。2025年6月，英國倫敦刑事法庭重判其終身監禁，且最少須服刑24年才可申請假釋。