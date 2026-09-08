中國留英博士生鄒鎮豪迷姦案 再添7受害人
鄒鎮豪在已因10名女性受害案被判終身監禁後，又因新證據遭英國警方移送檢方審查，可能再面臨涉及7名女性的追加刑事指控。
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鄒鎮豪在已因10名女性受害案被判終身監禁後，又因新證據遭英國警方移送檢方審查，可能再面臨涉及7名女性的追加刑事指控。
曾因下藥並性侵10名女性而被英國法庭判處終身監禁的28歲中國籍留英博士生鄒鎮豪，近日可能面臨更多刑事指控。英國倫敦都會警察局已將載有新證據的案卷，正式提交予皇家檢控署審查，內容涉及另外七名女性提出的強姦及意圖實施性犯罪而下藥等指控。檢控方目前正在評估相關證據，以決定是否對這名被警方形容為「英國史上最猖獗性掠食者之一」的罪犯追加起訴。
綜合大風新聞及英國BBC報導，警方透露，在鄒鎮豪先前被定罪後發出呼籲期間，共有23名女性主動聯繫警方，其中有五名女性展現極大勇氣決定提出刑事指控；提交的新案卷還包含另外兩名身分未明女性遭強姦的案件。警隊總警司安吉拉·克雷格斯對站出來的女性表達感謝：「我們深知報告此類罪行有多麼困難，每一位聯繫我們的女性都展現了極大的勇氣。」此外，針對鄒鎮豪在中國境內涉嫌性侵女性的指控，英國警方目前也正透過國際法律程序與中國相關部門合作，全力獲取相關證據。
案件背景顯示，1997年出生於廣東東莞的鄒鎮豪，2017年赴英留學並取得倫敦大學學院工程碩士學位，隨後攻讀博士。全案於2023年11月因一名女性報案而曝光，警方在其手機內搜出大量強姦昏迷女性的影片，並在其倫敦公寓查獲滴管及氯胺酮、搖頭丸等管制藥物。調查指出，他常透過網路結識受害者，邀請她們至公寓飲酒後下藥加害，不僅拍下過程更保留「戰利品盒」。警方擔憂其拍攝的受害者中，多數身分難以確認，實際鎖定的目標恐超過60人。
2025年2月法庭審理認定，鄒鎮豪於2019年至2023年間在倫敦及中國共強姦10名女性，被裁定11項強姦罪、三項偷窺罪、10項持有極端色情圖片罪、一項非法拘禁罪及三項意圖性犯罪而持有管制藥物罪成立。審判期間，鄒鎮豪曾提出以「化學閹割」換取較輕判刑，但遭法官當庭拒絕。2025年6月，英國倫敦刑事法庭重判其終身監禁，且最少須服刑24年才可申請假釋。
新案卷涉及另外7名女性提出的強姦，以及意圖實施性犯罪而下藥等指控，檢方正據此評估是否對鄒鎮豪追加起訴。 警方表示，先前呼籲後有23名女性主動聯繫，其中5人決定提告，另有2名身分未明女性疑遭強姦，顯示潛在受害者可能更多。 他在2025年6月被倫敦刑事法庭判處終身監禁，至少須服刑24年才可申請假釋，原因是被認定在2019年至2023年間強姦10名女性。
精華 FAQ
新案卷涉及另外7名女性提出的強姦，以及意圖實施性犯罪而下藥等指控，檢方正據此評估是否對鄒鎮豪追加起訴。
警方表示，先前呼籲後有23名女性主動聯繫，其中5人決定提告，另有2名身分未明女性疑遭強姦，顯示潛在受害者可能更多。
他在2025年6月被倫敦刑事法庭判處終身監禁，至少須服刑24年才可申請假釋，原因是被認定在2019年至2023年間強姦10名女性。
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