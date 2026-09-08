懷疑妻子出軌 內蒙男毆妻再性侵 辯稱「婚內不算強姦」

男方稱「婚內不算強姦」引發熱議。圖為涉事夫妻相關證件。（取材自中華網）

AI摘要 文章摘要整理： 內蒙古劉某被控在分居與離婚冷靜期內毆打妻子並強行發生性關係，二審焦點集中於婚內是否構成強姦及夫妻性自主權界線。

內蒙古自治區一起備受關注的「婚內強姦案」，8日在額爾古納市人民法院進行一審第二次開庭。被告劉某被控於與妻子王某分居、正處離婚冷靜期期間，涉嫌毆打對方並違反其意願發生性關係，檢方依強姦、故意傷害罪提起公訴。庭訊中，男方家屬提出「婚內性行為不應認定強姦」等辯護主張，使這起案件從家庭糾紛進一步延伸至夫妻性自主權的法律界線。

據檢方起訴書，劉某與妻子王某感情失和，2025年2月27日申請協議離婚，之後進入離婚冷靜期，雙方分居。3月間，劉某因懷疑妻子與他人有不正當關係，在王某住處放置錄音設備竊聽。

起訴內容指出，2025年3月21日上午，劉某聽到錄音後前往王某住處，雙方發生爭執，劉某涉嫌毆打王某，並踢其腰部，造成腰椎左側橫突三處骨折。檢方另指控，劉某在施暴後違反王某意願，強行與她發生性關係，並以手機拍攝兩段影片。

王某當天下午先以遭到毆打為由報警，隔日晚間再度報警，指稱自己遭受家暴及強姦。劉某於2025年3月23日遭刑事拘留，同年5月偵查結束後，案件以涉嫌故意傷害罪、強姦罪移送檢察機關審查起訴。案件去年8月12日首次開庭，至今尚未宣判。

這次二度開庭前，男方家屬的辯護立場再度引發關注。劉某姊姊以辯護人身分出庭，堅持弟弟無罪，認為夫妻仍具有婚姻關係，因此婚內性行為不能被認定為強姦；家屬也指出，相關錄音中沒有出現王某明確拒絕或遭受脅迫的聲音，認為強姦罪證據不足。

此外，家屬還提出同事聯名信，強調劉某平時為人老實、沒有暴力傾向，並質疑王某可能因婚外情遭揭發而提出報復性控告。

這樣的辯護說法在網上引發強烈爭論。支持追究刑責的網友認為，婚姻並不能成為性暴力的「免死金牌」，結婚證書更不代表永久取得配偶身體的支配權，尤其本案涉及毆打致骨折、強行發生性關係及拍攝影片等情節，網友認為不能單純以「夫妻」兩個字概括。

但另一方面，有人仍認為夫妻間的性行為屬於婚姻關係的一部分，質疑「婚內強姦」的法律適用，也有人認為，若女方確實存在婚外情，男方受到刺激後的行為應另行評價。

從「夫妻之間能不能成立強姦罪」，到「沉默究竟是不是同意」，這起案件已超出單純婚姻糾紛範疇，也讓中國社會再次討論婚姻中的性自主權。案件最終結果，也將成為外界觀察婚內性暴力司法認定的重要案例。