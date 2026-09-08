又見熊家長…抱男童摸千年東漢石獸 西安博物館：是真品

網友拍到男童用手觸摸東漢石走獸。(取材自封面新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 西安碑林博物館一名男童在展台上觸摸東漢石走獸的照片引發關注，館方證實該文物為真品，已登記上報並表示將加強管理。

一張拍攝於陝西西安碑林博物館的照片5日在網上傳播，照片中一名男童光腳站在展台上，雙手觸摸千年東漢石走獸，一名年長女士在旁邊用雙手抱扶著孩子。西安碑林博物館7日確認，這尊東漢石走獸是真品，表示已經接到相關反映，第一時間登記並上報，下一步會加強管理。

封面新聞報導，網友拍攝的照片顯示，在西安碑林博物館展廳內，展台上陳列著一尊東漢石走獸，一名男童光腳站在白色展台上，雙手觸摸石獸的背部。旁邊，一名年長女士站在地上，雙手扶著孩子。展台外拉著隔離警戒線（膝蓋以下），展台上印有醒目的「請勿觸摸」提示語，但相中的家長及小童對此完全漠視。

西安碑林博物館官方帳號曾專門發布視頻介紹過館藏兩隻東漢石走獸。藏品於1960年在咸陽市沈家村出土，是漢代陵墓瑞獸石刻。從2025年5月起，館方把這對石獸從複製品更換為文物原件，也就是真品。

「我們肯定（放的是）真跡。」西安碑林博物館工作人員7日再次確認。對於「男童觸摸石獸」的情況，對方表示已經接到反映，做完登記並第一時間上報了，「下一步我們會加強管理」。至於會不會增加裝防護欄，該人員說，會將建議上報。

據報導，被問到石獸被手觸摸後會不會受損，對方未正面回答。

對此，不少網友將矛頭直指家長失責，「千年東漢文物，是全社會的文化財產，家長非但不制止，還主動扶孩子站上展台」、「小朋友不懂可以理解，但陪同長輩要有基本文物保護常識」。