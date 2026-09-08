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又見熊家長…抱男童摸千年東漢石獸 西安博物館：是真品

中國新聞組／北京8日電
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網友拍到男童用手觸摸東漢石走獸。(取材自封面新聞)
網友拍到男童用手觸摸東漢石走獸。(取材自封面新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

西安碑林博物館一名男童在展台上觸摸東漢石走獸的照片引發關注，館方證實該文物為真品，已登記上報並表示將加強管理。

一張拍攝於陝西西安碑林博物館的照片5日在網上傳播，照片中一名男童光腳站在展台上，雙手觸摸千年東漢石走獸，一名年長女士在旁邊用雙手抱扶著孩子。西安碑林博物館7日確認，這尊東漢石走獸是真品，表示已經接到相關反映，第一時間登記並上報，下一步會加強管理。

封面新聞報導，網友拍攝的照片顯示，在西安碑林博物館展廳內，展台上陳列著一尊東漢石走獸，一名男童光腳站在白色展台上，雙手觸摸石獸的背部。旁邊，一名年長女士站在地上，雙手扶著孩子。展台外拉著隔離警戒線（膝蓋以下），展台上印有醒目的「請勿觸摸」提示語，但相中的家長及小童對此完全漠視。

西安碑林博物館官方帳號曾專門發布視頻介紹過館藏兩隻東漢石走獸。藏品於1960年在咸陽市沈家村出土，是漢代陵墓瑞獸石刻。從2025年5月起，館方把這對石獸從複製品更換為文物原件，也就是真品。

「我們肯定（放的是）真跡。」西安碑林博物館工作人員7日再次確認。對於「男童觸摸石獸」的情況，對方表示已經接到反映，做完登記並第一時間上報了，「下一步我們會加強管理」。至於會不會增加裝防護欄，該人員說，會將建議上報。

據報導，被問到石獸被手觸摸後會不會受損，對方未正面回答。

對此，不少網友將矛頭直指家長失責，「千年東漢文物，是全社會的文化財產，家長非但不制止，還主動扶孩子站上展台」、「小朋友不懂可以理解，但陪同長輩要有基本文物保護常識」。

精華 FAQ

  • 照片顯示一名男童光腳站上展台，雙手觸摸東漢石走獸，旁邊年長女士則扶著孩子。展台外雖有警戒線，現場也標示「請勿觸摸」，但兩人仍無視規定。

  • 館方在7日確認，展出的東漢石走獸是真品，不是複製品。工作人員表示，館內已接到相關反映，並第一時間完成登記上報，後續會加強現場管理。

  • 依館方先前介紹，這對石走獸原為1960年在咸陽市沈家村出土的漢代陵墓瑞獸石刻，自2025年5月起，博物館將展品由複製品更換為文物原件供民眾觀賞。

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