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要求員工硬座通宵出差、次日9時打卡 滬公司被法院打臉

中國新聞組／北京6日電
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瞿女士被安排通宵坐硬座出差，拒絕後竟被公司開除；示意圖。(取材自大風新聞)
瞿女士被安排通宵坐硬座出差，拒絕後竟被公司開除；示意圖。(取材自大風新聞)

上海一名女員工被公司安排搭乘通宵火車硬座出差，抵達成都後還得在上午9時打卡上班。她認為整晚無法休息而拒絕，不料公司警告「不出差算曠工」，三天後真的將她開除。女員工申請勞動仲裁，最終獲判公司違法解除勞動合同。

綜合上海市總工會、勞動報等報導，瞿女士是上海一家企業項目經理，某日公司行政通知她，已訂妥上海前往成都的火車票及住宿，要求她次日上午9時到成都辦公室打卡。

瞿女士查詢後發現，公司替她購買的是「夕發朝至」的硬座車票，意味著必須坐著熬夜趕路。此外，公司為節省住宿費，安排的酒店位於郊區，搭公共交通到成都辦公室還需要一個多小時。

面對這項安排，瞿女士向行政人員表示：「太累了，坐一晚上連睡覺的時間都沒有，我不去。」對方隨即警告，不出差就算曠工，「曠工三天就開除」。瞿女士仍明確拒絕出差，三天後，公司果真以曠工為由，向她發出解除勞動合同通知書。

瞿女士認為，公司安排明顯不合理，剝奪員工休息權，她也已提前告知拒絕出差，並未造成嚴重影響，不能直接被認定曠工。

公司則主張，行程雖然緊湊，但仍有足夠時間讓瞿女士趕到成都辦公室打卡，購買硬座及選擇郊區酒店都是出於成本考量；她拒絕出差並未按時到班，已影響項目進度並造成公司損失。

雙方爭執不下，瞿女士向勞動仲裁部門提出申請。仲裁審理後認定，公司屬於違法解除勞動合同，並指出中國憲法明定「中華人民共和國勞動者有休息的權利」，休息權是勞動者的基本權利。

律師賈秀萍表示，出差途中若大量占用休息時間，本質上是為完成公司工作，路途時間應視為工作時間；如果行程過度緊湊、嚴重影響正常休息，勞工有權拒絕。本案瞿女士拒絕通宵搭硬座出差具有正當理由，公司以曠工為由開除，屬違法解除。

不過律師也指出，若出差屬於勞動合同或公司規章約定的合理工作範圍，且未額外加重員工負擔，員工不能無正當理由拒絕。

精華 FAQ

  • 因公司安排她搭乘通宵硬座火車前往成都，抵達後又要上午9時打卡上班，幾乎整晚無法休息，她認為行程過度勞累，因此明確拒絕出差。

  • 公司先警告她不出差就算曠工，之後在她拒絕行程3天後，真的以曠工為由發出解除勞動合同通知書，並主張其行為影響項目進度。

  • 仲裁認為公司安排明顯不合理，已剝奪員工休息權，且出差途中大量占用休息時間本質上屬工作時間；她拒絕通宵硬座出差具有正當理由。

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