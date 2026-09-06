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發生關係時被諷「不行」 貴陽男掐死妻 支解、水煮後拋屍

中國新聞組／北京6日電
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張姓男子(圖)涉嫌於2019年殺害黃姓妻子後分屍、拋屍，再利用妻子手機冒充她，向...
張姓男子(圖)涉嫌於2019年殺害黃姓妻子後分屍、拋屍，再利用妻子手機冒充她，向家人謊稱因婚外情離家出走。（取材自大風新聞）

一名張姓男子涉嫌於2019年殺害黃姓妻子後分屍、拋屍，再利用妻子手機冒充她，向家人謊稱因婚外情離家出走。警方事隔6年透過DNA比對確認死者身分，並於2025年傳喚男子後取得其供述。貴陽市法院9月4日一審判處張男無期徒刑，黃女家屬認為判決過輕，表示將向檢方申請抗訴。

都市快報報導，1979年出生的黃先生是貴州習水縣人，其妹妹黃女生於1981年。黃女曾有一段婚姻，約2010年離婚後，經人介紹認識1975年出生的張男，兩人於2012年結婚，婚後育有兩個女兒，並共同經營小餐館。

黃先生說，2019年1月20日起，家人突然無法正常聯繫妹妹。當天他致電妹妹無人接聽，直到晚上11時許，對方才回覆「累了要休息」。翌日凌晨1時許，黃女又在朋友圈發布訊息稱要離家出走。黃先生以為夫妻發生爭執，遂詢問張男，張男稱黃女沒有再回店裡。

受害人黃女。（取材自大風新聞）
受害人黃女。（取材自大風新聞）

此後，黃先生再聯絡妹妹，只能每隔幾天收到一則文字訊息，約10天後便完全失聯。黃先生表示，家人多次尋找未果，張男則稱黃女因婚外情離家出走，對其失蹤也沒有表現出太多關注。黃女父母曾到派出所報警，但未能找到女兒。警方調查發現，黃女平時習慣以語音聊天，但從2019年1月21日至2月25日間，相關聊天紀錄均為文字訊息。

黃先生說，妹妹失聯後，張男把小餐館轉讓並外出做生意。家屬持續尋人並尋求警方立案。2025年3月20日，貴陽市公安局南明分局以「黃女被非法拘禁」立案偵查，採集其父母血樣。3月30日，警方經DNA數據比對發現，2019年3月18日在貴陽一處山區發現的無名女性頭顱，與黃女父母存在親緣關係。

司法鑑定資料顯示，該頭顱是在死亡後被銳器分離，死因不排除頸部受外力作用造成機械性窒息。警方進一步調查發現，黃女2019年1月21日後再無人與其取得聯絡，最後與她在一起的是張男，且兩人經營的飯館距離頭顱發現地較近，黃女微信帳戶內的錢也全部轉給張男。

2025年9月2日，警方傳喚張男後，他承認殺害黃女並分屍、拋屍。張男供稱，夫妻婚後生活不和諧，2019年1月19日晚，黃女與他發生關係時，曾言語刺激他，稱他「不行」，並說此前懷孕打胎的孩子不是他的，他一怒之下將黃女掐死。張男稱，黃女死後，他丟棄其衣物，翌日分屍，再以水煮、分裝等方式拋屍，並利用黃女手機冒充她向家人發送訊息。

法院認定，張男行為構成故意殺人罪，分屍、拋屍是為掩蓋殺人犯罪事實，屬於事後毀滅罪證。法院認為案件屬家庭矛盾引發，張男案發後有坦白、認罪悔罪情節，依法從輕處罰，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並酌情支持家屬民事賠償10萬元。黃先生表示，張男手段殘忍，且6年間始終未自首，直到DNA比對後才落網，家屬計畫向檢方申請抗訴，希望改判死刑。

精華 FAQ

  • 張男供稱，因夫妻發生性行為時被妻子嘲諷「不行」而起殺意，先將黃女掐死，隔天再分屍，並以水煮、分裝等方式拋屍，企圖掩蓋犯罪事實。

  • 2025年警方重新立案後，採集黃女父母血樣進行DNA比對，發現2019年發現的無名頭顱與其有親緣關係；再結合最後接觸者、通訊紀錄與財務流向，鎖定張男。

  • 貴陽市法院認定張男犯故意殺人罪，考量其坦白、認罪悔罪而判無期徒刑，並賠償10萬元；家屬則認為其手段殘忍且多年未自首，計畫向檢方申請抗訴改判死刑。

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