颱風沙德爾挾帶豪雨 江西山體坍方2死10人失聯

中國福建省莆田市4日受颱風「沙德爾」帶來的強降雨影響，救援人員乘船救援受洪水影響的居民。（路透）

受到颱風沙德爾連日降雨影響，中國江西省吉安市遂川縣發生山體坍方災害，造成1人死亡、11人失聯、8棟房屋完全損毀，救援團隊現場持續搜救中。

據中國江西省遂川縣防汛抗旱指揮部5日通報，受到颱風沙德爾連日降雨影響，遂川縣高坪鎮明坑村石下組今天凌晨4時左右發生山體坍方災害，造成12棟房屋受損，其中8棟房屋完全損毀、4棟房屋一般受損。

通報指出，目前搜救出3人，其中1人死亡，另2人身體狀況良好，尚有11人失聯。應急、消防、衛健、公安、交通、電力、通信等多個部門持續搜救被困人員、轉移安置受災群眾，防範次生災害發生。

因應颱風沙德爾帶來的持續性降雨，中國福建省提前轉移安置民眾，截至4日晚10時，累計轉移海上、陸上危險區域民眾59.93萬人；另亦組織專業救援團隊進行排澇消險、道路保通、通信保障、群眾轉移等工作。

中國中央氣象台5日表示，從8月19日生成到9月3日停止編號，颱風沙德爾「生命史」長達15天6小時，較其他颱風平均時長多出2倍多，路徑也很不尋常，登陸浙江後往西南行移動，從華南移入南海，再度發展後登陸華東沿海。

颱風沙德爾3度登陸中國，分別為8月28日上午8時5分登陸浙江台州、8月28日上午9時10分登陸浙江溫州、9月3日上午6時30分登陸福建漳州。