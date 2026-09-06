颱風沙德爾挾帶豪雨 江西山體坍方2死10人失聯
受到颱風沙德爾連日降雨影響，中國江西省吉安市遂川縣發生山體坍方災害，造成1人死亡、11人失聯、8棟房屋完全損毀，救援團隊現場持續搜救中。
據中國江西省遂川縣防汛抗旱指揮部5日通報，受到颱風沙德爾連日降雨影響，遂川縣高坪鎮明坑村石下組今天凌晨4時左右發生山體坍方災害，造成12棟房屋受損，其中8棟房屋完全損毀、4棟房屋一般受損。
通報指出，目前搜救出3人，其中1人死亡，另2人身體狀況良好，尚有11人失聯。應急、消防、衛健、公安、交通、電力、通信等多個部門持續搜救被困人員、轉移安置受災群眾，防範次生災害發生。
因應颱風沙德爾帶來的持續性降雨，中國福建省提前轉移安置民眾，截至4日晚10時，累計轉移海上、陸上危險區域民眾59.93萬人；另亦組織專業救援團隊進行排澇消險、道路保通、通信保障、群眾轉移等工作。
中國中央氣象台5日表示，從8月19日生成到9月3日停止編號，颱風沙德爾「生命史」長達15天6小時，較其他颱風平均時長多出2倍多，路徑也很不尋常，登陸浙江後往西南行移動，從華南移入南海，再度發展後登陸華東沿海。
颱風沙德爾3度登陸中國，分別為8月28日上午8時5分登陸浙江台州、8月28日上午9時10分登陸浙江溫州、9月3日上午6時30分登陸福建漳州。
災害發生在江西省吉安市遂川縣高坪鎮明坑村石下組，時間約為今天凌晨4時左右。現場因連日降雨導致山體坍方，並造成周邊房屋受損。 通報指出，已搜救出3人，其中1人死亡、2人狀況良好，仍有11人失聯；同時共有12棟房屋受損，其中8棟完全損毀、4棟一般受損。 應急、消防、衛健、公安、交通、電力與通信等部門都在現場持續搜救，並同步轉移安置受災群眾、清理風險、維持道路與通信，防止次生災害發生。
精華 FAQ
災害發生在江西省吉安市遂川縣高坪鎮明坑村石下組，時間約為今天凌晨4時左右。現場因連日降雨導致山體坍方，並造成周邊房屋受損。
通報指出，已搜救出3人，其中1人死亡、2人狀況良好，仍有11人失聯；同時共有12棟房屋受損，其中8棟完全損毀、4棟一般受損。
應急、消防、衛健、公安、交通、電力與通信等部門都在現場持續搜救，並同步轉移安置受災群眾、清理風險、維持道路與通信，防止次生災害發生。
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