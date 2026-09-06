我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

如何在台海打贏解放軍？前太平洋司令揭台致勝關鍵

颱風沙德爾挾帶豪雨 江西山體坍方2死10人失聯

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國福建省莆田市4日受颱風「沙德爾」帶來的強降雨影響，救援人員乘船救援受洪水影響...
中國福建省莆田市4日受颱風「沙德爾」帶來的強降雨影響，救援人員乘船救援受洪水影響的居民。（路透）

受到颱風沙德爾連日降雨影響，中國江西省吉安市遂川縣發生山體坍方災害，造成1人死亡、11人失聯、8棟房屋完全損毀，救援團隊現場持續搜救中。

據中國江西省遂川縣防汛抗旱指揮部5日通報，受到颱風沙德爾連日降雨影響，遂川縣高坪鎮明坑村石下組今天凌晨4時左右發生山體坍方災害，造成12棟房屋受損，其中8棟房屋完全損毀、4棟房屋一般受損。

通報指出，目前搜救出3人，其中1人死亡，另2人身體狀況良好，尚有11人失聯。應急、消防、衛健、公安、交通、電力、通信等多個部門持續搜救被困人員、轉移安置受災群眾，防範次生災害發生。

因應颱風沙德爾帶來的持續性降雨，中國福建省提前轉移安置民眾，截至4日晚10時，累計轉移海上、陸上危險區域民眾59.93萬人；另亦組織專業救援團隊進行排澇消險、道路保通、通信保障、群眾轉移等工作。

中國中央氣象台5日表示，從8月19日生成到9月3日停止編號，颱風沙德爾「生命史」長達15天6小時，較其他颱風平均時長多出2倍多，路徑也很不尋常，登陸浙江後往西南行移動，從華南移入南海，再度發展後登陸華東沿海。

颱風沙德爾3度登陸中國，分別為8月28日上午8時5分登陸浙江台州、8月28日上午9時10分登陸浙江溫州、9月3日上午6時30分登陸福建漳州。

精華 FAQ

  • 災害發生在江西省吉安市遂川縣高坪鎮明坑村石下組，時間約為今天凌晨4時左右。現場因連日降雨導致山體坍方，並造成周邊房屋受損。

  • 通報指出，已搜救出3人，其中1人死亡、2人狀況良好，仍有11人失聯；同時共有12棟房屋受損，其中8棟完全損毀、4棟一般受損。

  • 應急、消防、衛健、公安、交通、電力與通信等部門都在現場持續搜救，並同步轉移安置受災群眾、清理風險、維持道路與通信，防止次生災害發生。

上一則

中國、新加坡海軍聯演 對沖美所施加軍事壓力

下一則

香港檢獲1600劑假防癌疫苗 3人被捕含1醫生

延伸閱讀

福建莆田暴雨 水淹到屋內3公尺高 有村民只能靠牛奶果腹

福建莆田暴雨 水淹到屋內3公尺高 有村民只能靠牛奶果腹
雲南鳳慶暴雨釀土石流、山崩 致2死4失聯

雲南鳳慶暴雨釀土石流、山崩 致2死4失聯
20年沒遇過這麼大水…福建莆田日降全年水量 百房塌、斷糧失聯

20年沒遇過這麼大水…福建莆田日降全年水量 百房塌、斷糧失聯
天選之地？浙江同一街道48天內遭3個颱風登陸

天選之地？浙江同一街道48天內遭3個颱風登陸

熱門新聞

孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
習近平「疑遭攙扶」下機引揣測。（取材自Ｘ平台）

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

2026-09-03 09:30

超人氣

更多 >
懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈
巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬
這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮
吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角
摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座

摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座