武漢大學年輕教授遭舉報：靠權色交易上位 校方啟動調查

武漢大學教授曾夢琪遭安徽大學副校長付磊的女兒舉報，指控她靠權色交易上位。(取材自微博)

中國知名大學再傳醜聞。據財新網報導，武漢 大學現年35歲的教授曾夢琪遭舉報靠權色交易上位，舉報人為現任安徽大學副校長付磊的兩名女兒。舉報人指控曾夢琪從2016年就開始主動接近已婚導師付磊，破壞其家庭，還多次搶占他人科研成果，截留套取學生科研勞務費等。

武漢大學9月3日發布通報稱，舉報人於8月19日向學校紀委提交舉報材料，學校紀委已正式受理、啟動調查。相關舉報事項一經查實，將依規依紀依法嚴肅處理，絕不姑息。

報導稱，舉報人在長達數十頁的舉報材料中指出，2016年前後，曾夢琪已有交往對象，仍持續對已婚的付磊開展曖昧示好、刻意貼近；並利用自身負責實驗室官網宣傳的工作權限，發布帶有強烈曖昧指向的文案與配圖，突破正常師生職業邊界，占用校內公共宣傳渠道傳遞私人關係。

舉報人表示，2018年起，曾夢琪開始使用與付磊微信 頭像配套的情侶動漫頭像，直到2023年教師節才更換為其他頭像。2023年6月曾夢琪結婚，同年11月起，她要求付磊使用閱後即焚通訊平台溝通，所有消息自動銷毀，無法留痕。

據武漢大學網站資料，曾夢琪1991年11月生，為武漢大學化學與分子科學學院教授、博士生導師，2009年至2018年先後在該學院化學生物學、 物理化學專業學習。2018年博士畢業後，曾夢琪留院擔任特聘副研究員，2020年任副教授，2021年29歲時即升任教授。

舉報人稱，2021年的曾夢琪29歲，博士畢業僅三年破格晉升正教授，入選中組部青年拔尖人才，卻無法獨立完成論文格式審核、文稿規整等基礎工作，對基礎格式漏洞長期疏於核查，全部依賴他人整改，其青年拔尖人才申報材料也是由付磊代寫、修改。

舉報人並指控，曾夢琪多次搶他人的科研成果，擠占普通學生正常學術發展機會，將公共科研成果私人化占用。2018年起，曾夢琪還要求全組研究生每月將勞務費定時「回收」作為其個人收入。

公開資料顯示，付磊現年47歲，曾任武漢大學化學與分子科學學院教授、武漢大學人事部部長、人才與專家工作辦公室主任；2025年6月升任安徽大學黨委常委、副校長。

武漢大學這起校園醜聞引起不少大陸網友圍觀，還有人在網上分享曾夢琪與付磊的相片及兩人合照。

武漢大學新近爆發的校園醜聞，當事人之一是現任安徽大學副校長付磊。(取材自安徽大學網站)