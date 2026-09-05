我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們

「能回來是幸，不能回來是命」美台連線紀念黑蝙蝠中隊

武漢大學年輕教授遭舉報：靠權色交易上位 校方啟動調查

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
武漢大學教授曾夢琪遭安徽大學副校長付磊的女兒舉報，指控她靠權色交易上位。(取材自...
武漢大學教授曾夢琪遭安徽大學副校長付磊的女兒舉報，指控她靠權色交易上位。(取材自微博)

中國知名大學再傳醜聞。據財新網報導，武漢大學現年35歲的教授曾夢琪遭舉報靠權色交易上位，舉報人為現任安徽大學副校長付磊的兩名女兒。舉報人指控曾夢琪從2016年就開始主動接近已婚導師付磊，破壞其家庭，還多次搶占他人科研成果，截留套取學生科研勞務費等。

武漢大學9月3日發布通報稱，舉報人於8月19日向學校紀委提交舉報材料，學校紀委已正式受理、啟動調查。相關舉報事項一經查實，將依規依紀依法嚴肅處理，絕不姑息。

報導稱，舉報人在長達數十頁的舉報材料中指出，2016年前後，曾夢琪已有交往對象，仍持續對已婚的付磊開展曖昧示好、刻意貼近；並利用自身負責實驗室官網宣傳的工作權限，發布帶有強烈曖昧指向的文案與配圖，突破正常師生職業邊界，占用校內公共宣傳渠道傳遞私人關係。

舉報人表示，2018年起，曾夢琪開始使用與付磊微信頭像配套的情侶動漫頭像，直到2023年教師節才更換為其他頭像。2023年6月曾夢琪結婚，同年11月起，她要求付磊使用閱後即焚通訊平台溝通，所有消息自動銷毀，無法留痕。

據武漢大學網站資料，曾夢琪1991年11月生，為武漢大學化學與分子科學學院教授、博士生導師，2009年至2018年先後在該學院化學生物學、 物理化學專業學習。2018年博士畢業後，曾夢琪留院擔任特聘副研究員，2020年任副教授，2021年29歲時即升任教授。

舉報人稱，2021年的曾夢琪29歲，博士畢業僅三年破格晉升正教授，入選中組部青年拔尖人才，卻無法獨立完成論文格式審核、文稿規整等基礎工作，對基礎格式漏洞長期疏於核查，全部依賴他人整改，其青年拔尖人才申報材料也是由付磊代寫、修改。

舉報人並指控，曾夢琪多次搶他人的科研成果，擠占普通學生正常學術發展機會，將公共科研成果私人化占用。2018年起，曾夢琪還要求全組研究生每月將勞務費定時「回收」作為其個人收入。

公開資料顯示，付磊現年47歲，曾任武漢大學化學與分子科學學院教授、武漢大學人事部部長、人才與專家工作辦公室主任；2025年6月升任安徽大學黨委常委、副校長。

武漢大學這起校園醜聞引起不少大陸網友圍觀，還有人在網上分享曾夢琪與付磊的相片及兩人合照。

武漢大學新近爆發的校園醜聞，當事人之一是現任安徽大學副校長付磊。(取材自安徽大學...
武漢大學新近爆發的校園醜聞，當事人之一是現任安徽大學副校長付磊。(取材自安徽大學網站)

精華 FAQ

  • 校方在9月3日通報，稱已於8月19日收到舉報材料並由學校紀委正式受理，現已啟動調查；若相關事項查實，將依規依紀依法嚴肅處理。

  • 舉報人指她自2016年起主動接近已婚導師付磊，疑涉權色交易，並稱她還有搶占科研成果、利用實驗室宣傳渠道傳遞私人關係、截留學生勞務費等問題。

  • 曾夢琪是武漢大學化學與分子科學學院教授，29歲即升任正教授；付磊曾任武大要職，2025年6月轉任安徽大學副校長。兩人關係與學術晉升爭議，使事件受到大量關注。

微信 武漢

上一則

香港機場新客運大樓 大型電子顯示屏搖搖欲墜

下一則

尼泊爾洪災10天後 中國民工獲救：對我來說是奇蹟

延伸閱讀

武大博導出軌女教授 半月前就收舉報 網質疑為何才啟動調查

武大博導出軌女教授 半月前就收舉報 網質疑為何才啟動調查
武大「學術妲己」爆出軌博導 29歲升教授 實驗室當幽會房

武大「學術妲己」爆出軌博導 29歲升教授 實驗室當幽會房
成都大學學院黨委書記被指涉嫌抄襲 校方展開調查稱零容忍

成都大學學院黨委書記被指涉嫌抄襲 校方展開調查稱零容忍
科大訊飛高管出軌人妻下屬互稱「寶寶」 床上對話全曝光

科大訊飛高管出軌人妻下屬互稱「寶寶」 床上對話全曝光

熱門新聞

中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
習近平「疑遭攙扶」下機引揣測。（取材自Ｘ平台）

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

2026-09-03 09:30

超人氣

更多 >
9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門

9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門
Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多
桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追
聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對
美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底