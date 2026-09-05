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廚師離職促補繳社保 江蘇飯店老闆店門滾屏怨：被迫閉店

中國新聞組／北京5日電
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被要求補繳社保，老闆在店門口滾屏抱怨。(視頻截圖)
被要求補繳社保，老闆在店門口滾屏抱怨。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

江蘇徐州一間飯店因廚師離職後要求補繳社保與賠償，老闆在門口滾屏抱怨並關店，事件引發熱議，也凸顯新司法解釋下社保約定無效。

江蘇徐州一家飯店近日停業後，在LED門頭屏上滾動播放關門理由，稱因一名廚師主動離職後發來律師函，要求飯店補繳社保並提起勞動仲裁，而原本就職時雙方約定，社保包含在工資內。老闆在店門口滾屏抱怨，「店鋪無法負擔賠償，被迫選擇閉店。請各位餐飲老闆擦亮眼睛，謹慎選擇員工！」

中國新聞周刊報導，飯店負責人齊先生（化姓）表示，飯店原計畫9月底因經營不善正式閉店。後廚涼菜廚師於8月25日結清工資離職，翌日發來律師函，要求補繳社保及被迫解除勞動合同賠償金，合計約5.4萬元人民幣(約8000美元)。

齊先生稱，廚師2023年5月入職時，雙方曾商定將企業福利、補助及社保費折算成工資直接發放，合約亦有相關說明。

齊先生承認，將社保折算進工資內，雙方有節約成本的考慮，這也是當地很多個體工商戶的做法。而且企業和員工都要給社保繳費，該廚師曾表示家裡要用錢，「他說把這錢給他個人就完事了」。

根據2025年9月1日起施行的《最高人民法院關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋（二）》，雇主與勞工雙方提前針對不繳納社保的「約定」視作無效，勞工離職若要求雇主對社保予以補償，則會被支持。

齊先生稱，當時他得知了新規，又與這名員工進行過溝通，表示可以繳社保，但要核算成本，工資也會相應調整，「他還是說不用繳」。

在近期收到律師函後，齊先生一度無法接受，選擇關門並註銷營業執照，還在LED屏幕播放閉店理由。相關影片引發網絡熱議後，他很快撤下內容，並表示若對方進行勞動仲裁，自己會配合處理。

根據2025年9月1日起施行的最高人民法院相關司法解釋，雇主與勞工約定不繳納社保的約定無效。河南澤槿律師事務所主任付建表示，繳納社保是用人單位的法定義務，即使合同約定工資包含社保，也不能免除相關責任。

精華 FAQ

  • 飯店負責人稱，原本已因經營不善準備月底閉店，但廚師離職後寄來律師函，要求補繳社保與賠償，讓他情緒失控，遂在門口公布關店原因，引發網路熱議。

  • 齊先生表示，廚師入職時雙方曾同意把社保、福利與補助折算進工資直接發放，合約也有相關說明；但他後來認為，依新司法解釋，這種不繳社保的約定仍屬無效。

  • 2025年9月1日起施行的最高法司法解釋明確指出，雇主與勞工事先約定不繳社保無效。律師也指出，繳社保是法定義務，即使工資內已含社保，仍不能免責。

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