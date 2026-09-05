「全球最大醫院」河南鄭大一附院前院長劉章鎖被查 連3任落馬

劉章鎖講話畫面。(取材自大風新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 河南鄭大一附院前院長劉章鎖因涉嫌嚴重違紀違法被查，連同前任闞全程、王成增，醫院三任主要負責人已先後落馬，引發外界關注。

據河南 省紀委監委網站4日消息，鄭州 大學前副校長、鄭州大學第一附屬醫院前院長劉章鎖涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。值得注意的是，鄭州大學第一附屬醫院院長一職先後由闞全程、劉章鎖、王成增擔任，如今三任一把手先後落馬。

大風新聞報導，公開資料顯示，劉章鎖1961年9月出生於河南林州，曾任鄭大一附院副院長、院長及鄭州大學副校長，2021年11月卸任相關職務。

三人中，闞全程最早被查。2025年5月29日，河南省紀委監委通報其涉嫌嚴重違紀違法，接受審查調查，今年6月24日被「雙開」。通報指其違規接受宴請，在幹部選拔任用等工作中為他人牟利並收受財物，還利用職務便利，在藥品銷售、器械採購、工程承攬及職工錄用等方面為他人謀取利益，非法收受巨額財物。

闞全程講話畫面。(取材自大風新聞)

闞全程2008年起任鄭大一附院院長，至2017年調任河南省衛計委副主任，2020年重回鄭大一附院兼任院黨委書記。鄭大一附院正是在闞全程手中啟動「擴張式」發展，開放床位數量過1萬張，營收飆升。因巨無霸體量，該院被諸多媒體稱為「亞洲最大醫院」，甚至「全球最大醫院」、「宇宙最大醫院」。

王成增2021年12月接棒闞全程，擔任鄭大一附院黨委書記、院長，後任黨委書記至2024年10月卸任。8月28日，河南省紀委監委通報其涉嫌嚴重違紀違法，接受審查調查。今年5月，信陽市人大常委會決定罷免其河南省人大代表職務。

隨著劉章鎖此次被查，鄭大一附院三任主要負責人先後接受審查調查，成為外界關注焦點。

王成增講話畫面。(取材自大風新聞)