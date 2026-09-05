山東一小學疑甲醛超標 大量學生發燒、咳嗽、流鼻血
山東菏澤鉅野縣南關小學臨時教學點遭家長質疑甲醛超標，部分學生出現流鼻血、咳嗽發燒等症狀；官方稱檢測合格並已成立聯合調查組處置。
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山東菏澤鉅野縣南關小學臨時教學點遭家長質疑甲醛超標，部分學生出現流鼻血、咳嗽發燒等症狀；官方稱檢測合格並已成立聯合調查組處置。
近日有家長反映，山東菏澤鉅野縣一小學新校區氣味刺鼻，質疑甲醛超標，大量學生流鼻血、咳嗽發燒。不過，校方稱甲醛檢測合格，引發社會關注。山東菏澤鉅野縣聯合調查組9月3日深夜發布通報，有家長反映南關小學六年級臨時教學點教室存在裝修異味，部分學生身體不適。鉅野縣高度重視，第一時間成立由教體、衛健、住建等部門組成的聯合調查組開展核查處置，目前南關小學已將六年級全體學生遷回校本部。
綜合都市快報、九派新聞報導，2日，南關小學部分六年級學生家長反映，孩子轉入新校區後出現流鼻血、咳嗽發燒、頭暈等症狀，質疑新校區甲醛等指標異常。有家長稱，新校區教室及樓道存在明顯刺激性氣味，孩子甚至因身體不適請假回家。
據報導，一名家長表示，孩子1日放學後曾反映呼吸不順暢，翌日出現嗓子紅腫、渾身無力及頭暈等症狀，隨後請假在家。她透露，孩子所在班級共有56人，目前已有41人請假。
報導指出，鉅野縣教育與體育局工作人員表示，南關小學因本校區教室緊張，才將六年級學生轉至麟州中學。事發後，教體局已聘請專業檢測機構進行甲醛檢測，相關數值符合國家標準。工作人員稱，新校區異味可能來自油漆門，目前已全部拆除，並安裝風扇加強通風。
對於家長要求公布檢測詳情一事，有家長表示，校方此前雖稱甲醛檢測合格，但未公示檢測機構、檢測時間及檢測報告。目前當地聯合調查組已介入核查，南關小學六年級全體學生亦已遷回校本部復課。
家長指出，六年級學生轉入臨時教學點後，教室與樓道都有明顯刺激性氣味，且孩子陸續出現流鼻血、咳嗽、發燒與頭暈等不適，因此懷疑甲醛或其他環境指標異常。 鉅野縣已成立由教體、衛健、住建等部門組成的聯合調查組進行核查，南關小學也將六年級全體學生遷回校本部復課，並對臨時教學點進一步處理。 教育部門表示已委託專業機構檢測，相關數值符合國家標準，異味可能來自油漆門且已拆除加強通風；但家長要求公開檢測機構、時間與報告內容，認為資訊仍不透明。
精華 FAQ
家長指出，六年級學生轉入臨時教學點後，教室與樓道都有明顯刺激性氣味，且孩子陸續出現流鼻血、咳嗽、發燒與頭暈等不適，因此懷疑甲醛或其他環境指標異常。
鉅野縣已成立由教體、衛健、住建等部門組成的聯合調查組進行核查，南關小學也將六年級全體學生遷回校本部復課，並對臨時教學點進一步處理。
教育部門表示已委託專業機構檢測，相關數值符合國家標準，異味可能來自油漆門且已拆除加強通風；但家長要求公開檢測機構、時間與報告內容，認為資訊仍不透明。
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