我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一個人住不起？「速配室友」掀熱潮 退休族也來

全美第十久 加州急診要花3個半小時

山東一小學疑甲醛超標 大量學生發燒、咳嗽、流鼻血

中國新聞組／北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
學生頭暈、流鼻血。(取材自都市快報)
學生頭暈、流鼻血。(取材自都市快報)

AI摘要

文章摘要整理：

山東菏澤鉅野縣南關小學臨時教學點遭家長質疑甲醛超標，部分學生出現流鼻血、咳嗽發燒等症狀；官方稱檢測合格並已成立聯合調查組處置。

近日有家長反映，山東菏澤鉅野縣一小學新校區氣味刺鼻，質疑甲醛超標，大量學生流鼻血、咳嗽發燒。不過，校方稱甲醛檢測合格，引發社會關注。山東菏澤鉅野縣聯合調查組9月3日深夜發布通報，有家長反映南關小學六年級臨時教學點教室存在裝修異味，部分學生身體不適。鉅野縣高度重視，第一時間成立由教體、衛健、住建等部門組成的聯合調查組開展核查處置，目前南關小學已將六年級全體學生遷回校本部。

綜合都市快報、九派新聞報導，2日，南關小學部分六年級學生家長反映，孩子轉入新校區後出現流鼻血、咳嗽發燒、頭暈等症狀，質疑新校區甲醛等指標異常。有家長稱，新校區教室及樓道存在明顯刺激性氣味，孩子甚至因身體不適請假回家。

據報導，一名家長表示，孩子1日放學後曾反映呼吸不順暢，翌日出現嗓子紅腫、渾身無力及頭暈等症狀，隨後請假在家。她透露，孩子所在班級共有56人，目前已有41人請假。

報導指出，鉅野縣教育與體育局工作人員表示，南關小學因本校區教室緊張，才將六年級學生轉至麟州中學。事發後，教體局已聘請專業檢測機構進行甲醛檢測，相關數值符合國家標準。工作人員稱，新校區異味可能來自油漆門，目前已全部拆除，並安裝風扇加強通風。

對於家長要求公布檢測詳情一事，有家長表示，校方此前雖稱甲醛檢測合格，但未公示檢測機構、檢測時間及檢測報告。目前當地聯合調查組已介入核查，南關小學六年級全體學生亦已遷回校本部復課。

家長反映學校在連夜趕工。(取材自都市快報)
家長反映學校在連夜趕工。(取材自都市快報)

精華 FAQ

  • 家長指出，六年級學生轉入臨時教學點後，教室與樓道都有明顯刺激性氣味，且孩子陸續出現流鼻血、咳嗽、發燒與頭暈等不適，因此懷疑甲醛或其他環境指標異常。

  • 鉅野縣已成立由教體、衛健、住建等部門組成的聯合調查組進行核查，南關小學也將六年級全體學生遷回校本部復課，並對臨時教學點進一步處理。

  • 教育部門表示已委託專業機構檢測，相關數值符合國家標準，異味可能來自油漆門且已拆除加強通風；但家長要求公開檢測機構、時間與報告內容，認為資訊仍不透明。

上一則

「全球最大醫院」河南鄭大一附院前院長劉章鎖被查 連3任落馬

下一則

人販子「梅姨」落網後畫像更新 與2017年初代反差極大

延伸閱讀

開學第一天搶不到教室 湖南小學生席地而坐、家長爆氣

開學第一天搶不到教室 湖南小學生席地而坐、家長爆氣
開學超過1周仍在等學校 舊金山逾9000入學候補未解

開學超過1周仍在等學校 舊金山逾9000入學候補未解
中家長「自稱紀委書記、請老師關照」惹議 官方專案調查

中家長「自稱紀委書記、請老師關照」惹議 官方專案調查

開學後孩子喊肚子痛、想吐別當藉口 醫揭「開學焦慮」警訊

開學後孩子喊肚子痛、想吐別當藉口 醫揭「開學焦慮」警訊

熱門新聞

孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
習近平「疑遭攙扶」下機引揣測。（取材自Ｘ平台）

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

2026-09-03 09:30

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」