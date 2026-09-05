人販子「梅姨」落網後畫像更新 與2017年初代反差極大

「梅姨」最新第四版畫像與本人相似度極高。（取材自大象新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 梅姨案進入審判階段後，畫像師林宇輝依謝某梅落網後狀態更新第四版畫像，與2017年版本反差明顯，案件刑責也成焦點。

隨著中國人販子「梅姨」拐賣多名兒童案件推進，曾持續七年追蹤、四次手繪「梅姨」畫像的知名刑偵畫像師林宇輝，再次更新模擬畫像。這也是他首次根據謝某梅落網後核實的真實身分與現狀，還原其當下的真實樣貌，和2017年的初代畫像形成巨大反差。

綜合每日經濟新聞、大象新聞報導，林宇輝表示，此前三張畫像均依靠證人回憶及案件線索繪製，最新第四版畫像則按照謝某梅落網後的年齡與身心狀態還原。相比2017年畫像，如今謝某梅面色憔悴、頭髮泛白，面部褶皺明顯，精神狀態萎靡。林宇輝稱，最新畫像與本人相似度極高。

「梅姨」案最新司法進展受到關注。今年9月2日，廣州市檢察院已就謝某梅涉嫌拐賣兒童案向廣州市中級人民法院提起公訴，案件正式進入審判階段。

9月3日，申聰代理律師、北京仁知律師事務所劉乃嘉接受「北京時間」採訪時表示，通過閱卷了解到，謝某梅真實年齡約70歲，不到71周歲。即使案件經一審、二審，如判處死刑 還需進行死刑覆核，依目前年齡情況，仍可適用無期徒刑和死刑。

此前，謝某梅真實姓名「謝家梅」於8月5日曝光。2003年至2005年間，多名兒童在廣州增城、惠州博羅等地被拐，公安機關2016年抓獲張維平等5名犯罪分子後，案件逐步查明「梅姨」涉案身分。2026年3月21日，警方通報謝某梅落網並確認其即為「梅姨」。

隨著案件進入審判階段，外界關注的「梅姨」真實樣貌及其最終刑責，也將隨庭審進一步揭曉。

「梅姨」此前畫像均依靠證人回憶及案件線索繪製。（取材自大象新聞）