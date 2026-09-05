北京壽司郎店內 兒童用一次性容器當眾小便 家長道歉

壽司郎店內，兒童當眾小便。(取材自新華日報)

AI摘要 文章摘要整理： 北京海淀大悅城壽司郎店內發生兒童當眾小便事件，家長事後道歉並願賠償，店方則表示已介入勸阻並完成清潔消毒。

有顧客3日晚約21時，帶小朋友在北京海淀大悅城壽司郎店用餐，期間小朋友有如廁需求，家長用一次性容器進行處理。4日有網友發布視頻曝光事件，引發關注。消費者于女士（化姓）4日受訪時表示，自稱涉事孩子的媽媽通過社交媒體私信向她道歉，承認情急下自身行為不當，並願賠償在餐廳的全部消費。對「男孩當眾小便」事件，壽司郎總部客服回應稱，門店已對相關區域全面清潔消毒，涉及用品均已廢棄。

綜合新華日報交匯點新聞、瀟湘晨報報導，于女士4日表示，她於3日晚在北京海淀大悅城壽司郎用餐時，目睹一名兒童在店內當眾小便，而且整個過程持續一段時間，店員多次路過未予制止，影響其他顧客用餐體驗。於是按鈴通知店員。第二名服務員查看視頻後找來第三名服務員，後者向涉事家長表示「有客人反饋你孩子在這尿尿」。于女士認為，這樣的處理方式沒有充分保護客人隱私。

于女士說，孩子媽媽在道歉信中透露，孩子母親在致歉信息中表示，當時孩子父親正在結帳，大兒子仍在用餐，小兒子突然要上廁所，她情急之下找來一次性杯子處理，並用衣服遮住杯子，避免飛濺，原本打算用完後立即帶走。她坦言沒有想到自己的行為會給其他顧客帶來這麼大影響，並稱孩子父親事後也批評了她，看到視頻後「真的無地自容」，提出願意賠償在餐廳的全部消費。

壽司郎總部客服4日回應稱，3日21時左右，門店發現相關情況後第一時間干預並勸阻。顧客離開後，門店立即對相關區域全面清潔消毒，涉及用品全部廢棄。門店此前亦表示，已安排家長與孩子更換座位並進行消殺。