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52新加坡籍傳銷犯廣西被捕 中：依法查處 星：不干涉他國司法

中國新聞組╱北京5日電
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AI摘要

文章摘要整理：

中國當局在廣西查處傳銷違法行為，拘捕52名新加坡人；新加坡政府表示會提供領事協助但不介入司法，同時提醒民眾警惕高回報投資陷阱。

中國當局近日在廣西針對傳銷違法行為展開專案執法，逮捕並扣留52名新加坡籍公民，據信這是目前涉及最多新加坡人在海外被捕的單一事件。新加坡外交部與警方發表聯合聲明表示，被捕者遭拘留已逾一個月，新加坡政府會持續提供領事協助，但強調不會干涉他國司法程序；中國外交部3日對此表示，中方依法查處外國公民違法犯罪案件。

據聯合早報與海峽時報報導，新加坡外交部兼內政部第二部長沈穎表示，新加坡駐北京大使館及駐廣州總領事館人員已三度探望全部52名被捕新加坡國民，了解其身心狀況並轉達家人消息。沈穎強調，自己已會見多數被捕者家屬，「理解他們的焦慮與困境，承諾會盡力提供領事協助」，但也明確表明，新加坡政府絕對不會干涉中國的司法程序與調查。

中國外交部發言人郭嘉昆回應：「中方依法查處在華外國公民違法犯罪案件，並充分保障當事人合法權利。」

多間新加坡媒體指出，廣西知名傳銷組織「1040陽光工程」，長期活躍於廣西南寧、北海等地，打著「國家暗中支持的資本運作項目」等幌子，聲稱投資者只需投入約6萬9800元(人民幣，以下同)，透過發展下線，最終可獲得1040萬元的天價回報。

據新加坡亞洲新聞台調查，招募者常以「南寧投資機會」為由，搬出「一帶一路」及「東盟一體化」等政策說辭，邀請新加坡人參加四至五天的考察團，許多處於人生低谷者因而誤墮騙案。法律專家指出，若僅為普通參與者可能面臨行政處罰；但若涉組織、管理或招募下線，最高可面臨五年以上的有期徒刑與罰款。新加坡當局與證券投資者協會已特別發布聲明，呼籲民眾警惕高回報投資陷阱。

這起多達52名新加坡人在廣西因傳銷被捕的新聞曝光後，許多網友感嘆留言：「這種一拉一的傳銷老套路居然還有這麼多人上當」；也有網友對新加坡政府的立場表示認同：「出國就該遵守當地法律，支持新加坡政府不干涉他國司法」。

精華 FAQ

  • 中國當局在廣西專案執法時，逮捕並扣留了52名新加坡籍公民，外媒指出這可能是涉及最多新加坡人在海外被捕的單一事件，案件已引發新加坡社會高度關注。

  • 新加坡外交部與警方表示，會持續向被捕者提供領事協助，並已多次探視了解其狀況，但同時明確強調，不會干涉中國的司法程序與調查，尊重當地法律處理。

  • 報導指出，涉案組織疑為廣西的1040陽光工程，常以「一帶一路」等說法包裝成投資機會，宣稱高額回報吸引人參與；若涉組織、招募或管理下線，可能面臨刑責與罰款。

內政部 大使館

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