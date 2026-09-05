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甘肅14歲少年被同學拘禁、暴力勒索10小時 跳樓逃生

中國新聞組／北京5日電
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14歲少年小新（化名）被同學拘禁10小時跳樓逃生，他的背後有多處被毆打傷痕。（取...
14歲少年小新（化名）被同學拘禁10小時跳樓逃生，他的背後有多處被毆打傷痕。（取材自大風新聞）

甘肅天水3名未成年人為湊房租，將14歲男同學小新（化名）誘騙至出租屋拘禁，以棒球棍、武士刀刀鞘擊打其背部、拿刀劃傷、用菸頭燙傷右手中指、腳踹等方式施虐，再搶走110元（人民幣，下同），小新被拘禁10小時後跳樓逃生獲救。讓家屬不滿的是，家屬報案後，警方不先找人，而是直接打電話給正被拘禁的小新「核實」，讓他又 挨了一頓打；而此案一審均對涉案3人以搶劫罪判刑，拘禁、虐打等未數罪併罰，申請抗訴又被駁回，引發爭議。

據華商報大風新聞報導，小新的父親杜先生說，事發後，此前活潑開朗的孩子變得沉默孤僻、敏感自卑，不願與人交流，也不肯返校，學業就此中斷。每每想起孩子兩次求救無果、帶傷狼狽逃脫的模樣，他心中滿是愧疚與自責。

小新（化名）的手被菸頭燙傷。（取材自大風新聞）
小新（化名）的手被菸頭燙傷。（取材自大風新聞）

事發2025年6月27日，當天下午3時許，小新的班主任收到小新發的求救信息後告知杜先生後報警，民警致電小新核實情況，招來一通謾罵，接著就關機。杜先生獲知小新先後向舅爺、婆婆借款100元、200元，擔心孩子被人控制。當晚9時許收到小新發來的求救信息：「報警救我……不要打電話、有人，不要發消息……」還發了一個位置，杜先生求助民警，得到的答案卻是「事發片區範圍大、排查難度高，無法尋人，讓他持續聯繫孩子、等待線索。」

2025年6月28日上午9時，杜先生接到天水市公安局刑偵大隊通知說小新找到了，才知小新被同年級的別班同學騙到一處出租屋裡拘禁起來，並遭受毆打、恐嚇勒索10餘小時後，於28日早上7時，趁施暴者熟睡，冒險從二樓出租屋翻窗跳下逃脫。

「他身上有很多傷，後背有被打的傷，手上有被菸頭燙的傷，還有逃跑時從樓上跳下過程中，胳膊、腿部多處劃傷。後來是他逃至隔壁居民院落去求助，熱心住戶幫忙報了警。」警方抓獲3名涉案少年，法院判決，3施暴者因搶劫罪獲刑1年4個月到1年8個月不等，部分緩刑。案件審理階段，3名被告人的家屬共計向小新賠償經濟損失12680元。

但杜先生認為，幾名被告人除搶劫行為之外，還實施長時間非法拘禁，應當數罪併罰，對一審定罪量刑、民事賠償均存在異議，向檢方提交抗訴申請被拒，理由是「拘禁行為屬於搶劫的犯罪手段，已經在搶劫罪中予以評價，未達到非法拘禁罪立案標準，數罪併罰沒有法律依據……」讓家屬難以接受。

精華 FAQ

  • 3名未成年人為湊房租，先將小新誘騙到出租屋，再把他拘禁起來，期間以棒球棍、武士刀刀鞘等施暴，並恐嚇勒索財物，整起過程持續10多小時。

  • 他遭到棒球棍與刀鞘擊打背部、被刀劃傷、被菸頭燙傷右手中指，還被腳踹；逃跑跳樓時又造成胳膊與腿部多處劃傷，身心都受到嚴重傷害。

  • 家屬認為警方未優先搜尋失聯少年，反而致電核實，反而讓孩子再遭打罵；法院則僅以搶劫罪量刑，未將非法拘禁等行為數罪併罰，檢方抗訴申請也被駁回。

甘肅

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