上海男女肢體衝突 男獲不起訴反天價索賠14兆美元 下場曝光

上海近日一起14兆美元天價賠償請求引發關注。一名馬姓女子與林姓男子2025年9月發生肢體衝突，虹口公安分局經調查認定，林男毆打他人的違法行為不成立，作出不予行政處罰決定。馬女不服提起訴訟，林男也把虹口公安分局告上法院，稱自己在接受調查過程中被全程戴手銬、未提供飲食，要求虹口公安分局賠償其精神損失費14萬億美元。上海鐵路運輸法院日前審理後認定，虹口公安分局的不予行政處罰決定合法，最終駁回馬女、林男兩人的全部訴訟請求。

紅星新聞報導，根據法院判決書，2025年9月29日上午，馬女與林男在上海市虹口區人民法院門口發生爭執。馬女稱，她準備開車離開時，林男從遠處衝來，以跨步撞擊方式將她撞飛，導致她撞向身後的殘疾車，當場尾椎劇痛。

警方調閱現場監控後發現，林男快步走向馬女，並用背著的黑色背包將馬女頂開，畫面未顯示馬女失控撞向殘疾車。

2025年12月8日，虹口公安分局認定林男毆打他人的違法行為不成立，作出不予行政處罰決定。馬女不服提起行政訴訟，林男也主張自己接受調查期間遭全程戴手銬、未獲提供飲食，要求公安分局賠償14兆美元精神損失費。

上海鐵路運輸法院法院審理認為，現有證據可以證明林男曾阻攔、推搡馬女，但不足以證明其實施毆打行為；對於林男主張遭違法使用手銬，法院認為，林男當時屬於違法嫌疑人，且因飲食、就醫等問題與民警發生爭執，警方依規定使用單手手銬並無不當。

法院指出，行政賠償須以行政行為違法為前提。由於虹口公安分局的不予處罰決定合法有據，林男的賠償請求也不具備成立條件。最終法院駁回兩人的全部訴訟請求，50元（人民幣，下同，約7.4美元）案件受理費由兩人各負擔25元。

14兆美元的天價賠償引發網友熱烈討論，有人笑稱「索賠成功的話就成全球首富了」，也有人批評林男「獅子大開口」，認為故意索賠無理天價賠償的人，若判決敗訴應高額付出訴訟費做為懲戒。