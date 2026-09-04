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水淹溫州鞋廠…萬雙鞋滿街漂 市民冒雨撈 還有老闆直播搶賣

中國新聞組／北京4日電
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溫州市民在雨中撈裝著鞋子的鞋盒。（取材自極目新聞）
溫州市民在雨中撈裝著鞋子的鞋盒。（取材自極目新聞）

受颱風「沙德爾」影響，浙江一帶多地嚴重內澇，溫州瑞安部分路面積水中漂浮著大量鞋盒和鞋子，大批市民蹚水撈鞋，引發關注。據了解，這些鞋來自附近多家因暴雨被淹的鞋廠，估計有近萬雙鞋隨積水被沖到路面，因「泡水鞋」價值大減，鞋廠老闆們乾脆任其漂流。

有鞋廠老闆不堪虧損，乾脆在積水裡直播賣鞋，以減少損失，直播間在線人數高達2萬。有網友調侃：一生要強的溫州人，都這樣了還不忘直播。

據大河報報導，颱風「沙德爾」給浙南沿海帶來暴雨到大暴雨，據網傳視頻，溫州瑞安仙降一帶鞋廠多，其中多家因暴雨積水，大量被放在鞋盒裡的鞋被沖到街上，有市民說，暫不清楚被衝出的鞋子具體來自哪家鞋廠，「反正現場看起來損失挺嚴重的」。另有視頻顯示，積水中漂浮著大量鞋盒和鞋子，有市民在水中撈鞋。

溫州街頭清出來的泡水鞋。（取材自大河報）
溫州街頭清出來的泡水鞋。（取材自大河報）

當地一家受災鞋廠負責人表示，網上視頻中部分被沖走的鞋子確實來自自家倉庫，這已經是一個月內倉庫第二次進水，「上次只有20、30cm，這次有50cm左右。」上一次進水時，由於水位相對較低，部分鞋子墊高後未受影響，而此次水位明顯更高，大量庫存鞋被浸泡、沖走。其初步估算，此次約有8000多雙鞋受損，預計經濟損失十幾萬元（人民幣，下同）。

鞋廠老闆蹚著積水拉橫幅直播賣鞋。（取材自微博）
鞋廠老闆蹚著積水拉橫幅直播賣鞋。（取材自微博）

對於被沖走的鞋子是否有找回，該負責人表示，目前沒有收到市民撿到後送回的鞋子，這些鞋正常零售價每雙20多元，但此次積水夾雜黃色泥水，鞋子經過浸泡後，即使找回，價值也大幅下降，「回來也就值三五塊錢了。」

另有一家鞋廠老闆表示，其倉庫進水達50厘米以上，「近萬雙鞋子全軍覆沒」，許多鞋子被沖走，「那些鞋子漂在街上，我也不會特意去找回來，沒意義」。

洪災過後漂流物、遺失物歸誰？河南澤槿律師事務所主任付建律師表示，鞋子所有權仍歸鞋廠，若拒不歸還，構成不當得利。鞋廠則需要向公安報案，要求調取監控找到撿拾人員，為後續維權固定證據，對數額較大且拒不退還的，可向公安機關控告其涉嫌侵占罪。

另據瀟湘晨報，有鞋廠老闆不堪損失，直接在積水中開直播賣鞋，以「全場29.9元，一雙也是批發價」的口號清倉甩賣被淹庫存，這種「一生要強」的自救行為引發全網關注，直播間最高同時在線人數一度高達2萬，甚至衝上男鞋榜人氣第一名。

精華 FAQ

  • 主要因颱風沙德爾帶來暴雨，導致瑞安多地嚴重內澇，部分鞋廠倉庫進水後，裝在鞋盒內的庫存被積水沖出，漂散到路面與街道上。

  • 其中一家鞋廠初估約有8000多雙鞋受損，損失十幾萬元；業者認為鞋子被黃色泥水浸泡後，價值大幅下降，就算找回也只剩幾元。

  • 有老闆直接在積水中開直播清倉，以全場29.9元促銷泡水庫存，吸引大量網友圍觀，最高同時在線人數達2萬，甚至衝上男鞋榜人氣第一。

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