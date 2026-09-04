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天津礦主陷套路貸 借5千萬還1億仍被訴 網怒：法官真敢判

中國新聞組／北京4日電
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「延期還款協議書」。（取材自津雲新聞）
「延期還款協議書」。（取材自津雲新聞）

天津的王先生2010年為擴大生產向河北廊坊人邢某台借款5000萬元（人民幣，下同），此後十餘年間累計還款超1.03億元，卻仍被邢某台訴至法院追討欠款2100餘萬元，公司價值1.5億元的礦石資產也遭查封，礦山停產，自己還被行事拘留15天。王先生認為邢某台涉套路貸，不僅套取金融機構貸款轉貸，還通過「利滾利」套取高額非法利息，而法院竟然還支持這種明顯的「套路貸」，如今這場跨越16年的債務噩夢仍未畫上句號，讓他難以接受。

津雲新聞報導， 王先生曾擔任內蒙古多倫縣興陽礦業有限責任公司法人，目前為該公司最大股東。據王先生講述，2010年6月，他經朋友介紹認識河北廊坊人邢某台，在朋友勸說下向邢某台借款5000萬元擴大礦山規模。雙方簽訂「最高限額民間借款協議書」約定借款月利率4%，王先生需每月20日向邢某台歸還500萬元本金及利息。

王先生坦言，出於對朋友的信任，他當時並未仔細閱讀條款，後來才發現合同中除約定利率和還款方式外，還寫明若逾期還款，需按逾期款項的每日千分之二支付違約金。「我以為是一年千分之二，結果是日千分之二，這可就不得了了，就讓人給套裡去了。」

王先生表示，截至2010年12月，他已陸續向邢某台償還本金及利息共計2976萬元，因資金周轉問題未能按月打款，在邢某台要求下簽訂了延期還款協議，並以王先生擔任法人的內蒙古多倫縣興陽礦業有限責任公司的股權、礦權作為擔保。協議載明借款餘額為4980萬元，利息共945萬餘元。

王先生稱這4980萬元和利息的算法就是「息滾息、利滾利。」截至2013年6月，他總計還款超過1.01億元。但2014年，邢某台仍將他告上廊坊市中級法院，要求王先生還款並另賠償違約金等損失1530萬元。2015年3月16日，廊坊中院一審判決王先生償還本金26950913.99元，按同期貸款利率四倍計息。

據了解，王先生還錢過億仍被追債的關鍵，是王先生曾匯入出借人親屬帳戶的500萬元在一審中未被認定為還款，直接推高了剩餘本金。王先生隨後河北省高級法院上訴，二審維持原判。判決生效後，王先生稱，邢某台先後三次組織社會人員前往興陽礦業滋事，讓他被迫停產。2022年1月，廊坊中院還突然查封王先生名下價值1.5億元的礦石、鐵精粉等礦產品。接著廊坊警方又以他拒不執行判決對他刑事拘留15天。

2024年1月，王先生就此前未被法院認定的500萬元轉帳報警，指控邢某台詐騙。邢某台承認該筆款項是王先生償還的本金，王先生遂以邢某台涉套路貸、暴力討債向最高法院申請再審獲發回重審。但今年5月，廊坊中院重審判決僅將爭議的500萬元從欠款總額中扣除，仍判令王先生償還2100餘萬元。

「目前，我總計還款1.03億元，還有價值1.5億元的資產仍處於查封狀態，礦山無法恢復生產。這錢到底還到什麼時候是個頭？」王先生說。9月1日，王先生已向內蒙古自治區警方報案。邢某台尚未對此案回應。

河南澤槿律師事務所律師陳貞認為，此案符合「套路貸」的典型特徵，若金融監管部門查實，借貸合同可能無效，王先生僅需償還本金。

此案昨衝上熱搜，網民幾乎一面倒批評：「妥妥的套路貸啊」，「月利4%，年化48%？妥妥的高利貸。 一個敢借，一個敢放，一個敢判。必須查」，「這種事情必須頂上去，糊塗」，「強盜來看了都得愣兩秒」。

精華 FAQ

  • 王先生2010年為擴大生產向邢某台借款5000萬元，之後十餘年間陸續還款，累計已超過1.03億元，卻仍被對方主張尚欠債務，成為本案爭議核心。

  • 報導稱，關鍵在於一筆匯入出借人親屬帳戶的500萬元未被一審認定為還款，導致剩餘本金被放大；後續法院又查封其價值1.5億元資產並維持部分債務判決。

  • 他認為對方以月利率4%、日千分之2違約金及息滾息操作套取高額利息，且疑有暴力催收與轉貸問題；今年重審僅扣除500萬元，仍判他償還2100餘萬元，現已再向警方報案。

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