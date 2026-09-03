武大「學術妲己」爆出軌博導 29歲升教授 實驗室當幽會房

被指控女教師與舉報人的父親。（取材自微博）

自稱是武漢 大學男教授女兒的一對姊妹，昨在網上發布86頁PDF，實名舉報該校大學化學與分子科學學院一名曾姓女教授涉嫌「權色交易」、學術造假，並因此在29歲破格晉升正教授，實則破壞她們父母婚姻長達十年，甚至與她們父親違規改造實驗室搭建「房中房」幽會，用公款吃喝玩樂等，要求開除其公職並撤銷教師資格及博士學位。此事件隨即被稱「學術妲己」衝上熱搜；武大表示學校紀委已啟動調查。

綜合媒體報導，這對姊妹舉報者，她們的父親是武大教授和博導，兩人指控女教授曾某琪在武大讀博期間，主動接近自己父親，當時曾某琪已有男友，仍在明知導師已婚且有家庭情況下採取手段靠近，包括10年前向還在念小學的姊姊打聽家庭內部信息，在社交帳號上設置和父親的情侶圖像宣示主權，還利用學校的公款為自己辦生日宴等。

這對姊妹在舉報PDF中指控，曾某琪靠著和父親的關係，畢業兩年後就迅速成了學校的副教授，29歲破格提拔為正教授，還獲得「中組部青年拔尖人才」的榮譽稱號，但其所有的申報資料都由父親代寫，並指曾某琪涉搶占學生科研成果，還和父親違規改造實驗室搭建「房中房」成兩人幽會的私人空間，四年前主動引爆緋聞，導致她們家庭破裂，以「夫人」身分亮相公務接待，還干預人事招生培植親信，阻撓導師回歸家庭。

被指控女教師與舉報人的父親。（取材自微博）

15歲的妹妹稱，2023年，父親回家後經常摔東西和辱罵母親，最終徹底離家，兩年都沒有正常見面。母親一人背負房貸和撫養兩個女兒，直到2025年大女兒追到校領導的會議上，才讓父親簽下每月5000元人民幣的撫養協議。

姊妹倆提出八項訴求，要求對曾某琪開除公職、撤銷教師資格和博士學位、撤銷人才稱號並追回待遇、開除黨籍、啟動科研經費專項審計、徹查學術不端。截至9月3日，曾某琪和該對姊妹的父親都未公開回應。

據官方信息，曾某琪為武漢大學化學與分子科學學院教授，而男方為其博士生導師，從北大副研究員回歸到武大，主持了多項國家級重點項目，兩人還被稱為「導師-學生-同事」的協同典範。

由於出軌者兩名女兒去舉報第三者卻不多見，尤其還寫了PDF長達86頁，相關話題隨即衝上微博熱搜，引發網民廣泛關注。在輿論發酵下，武漢大學昨晚發布通報指出，校紀委已正式受理、啟動調查，並告知舉報人。

舉報內容。（取材自微博）